Stade Rennais - OL : Bruno Genesio, cœur de Lyon

À son poignet, Bruno Genesio conserve la trace matérielle de son passage à Lyon : une montre offerte par son ancien président Jean-Michel Aulas, "le meilleur président d'Europe" selon lui. Pour la première fois depuis son départ à l'été 2019, et après une expérience en Chine, Bruno Genesio va croiser le fer avec son ancien club ce dimanche soir au Roazhon Park.

Pris en grippe par une partie du public lyonnais avant son départ en 2019, annoncé au soir d'une défaite contre Rennes en demi-finale de Coupe de France, Bruno Genesio a depuis tourné la page : "J'ai digéré. Je suis partie en Chine pendant un an et demi, ce qui m'a permis de le digérer. Maintenant je suis dans le projet rennais, c'est ce qui est le plus important. Je n'oublie pas toutes mes années lyonnaises, et je ne les oublierai jamais. On parle souvent des mauvais moments, mais j'ai vécu là-bas plus de bons moments, sportivement et humainement, que de mauvais moments. Maintenant je suis pleinement concerné par le Stade Rennais, je suis l'entraîneur du Stade Rennais, je me sens très très bien dans ce club, dans cette région, dans cette ville. Ce qui m'importe c'est de continuer à avancer avec cette équipe et avec ce club."

Arrivé à Lyon à l'âge de cinq ans

Bruno Genesio ne s'en est jamais caché, il a le cœur blanc, rouge et bleu. Comment pourrait-il en être autrement ? "J'ai débuté à l'OL à l'âge de cinq ans, rappelle le coach rennais. Forcément, ça crée des liens. J'ai encore des relations avec des gens qui travaillent là-bas. Je n'oublierai pas non plus tout ce que ce club, le président Aulas, et tous les gens avec qui j'ai travaillé m'ont permis de devenir et de faire dans ma carrière de joueur et d'entraîneur. Mais je mettrai de côté cet aspect là dimanche pour me concentrer sur le jeu et sur ce qu'on doit faire pour les battre."

Recruté par Florian Maurice à Lyon en 2013, le consultant de France Bleu Armorique Gaël Danic se souvient lui aussi de Bruno Genesio, qui fut l'adjoint de Rémi Garde puis d'Hubert Fournier avant de devenir entraîneur principal en 2015 : "Il est de là-bas, tu sens que c'est le Lyonnais pur souche. C'est ce qui met encore plus de pression quand tu es intronisé numéro 1. Il avait plus de pression parce que les gens ne peuvent pas mettre les mauvais résultats sur l'adaptation. Il est du cru, il fallait des résultats immédiats."

Gaël Danic lors de sa signature à Lyon en 2013 © Maxppp - Stéphane Guiochon/PHOTOPQR/LEPROGRES

Gaël Danic garde un excellent souvenir de ses années lyonnaises avec Bruno Genesio : "Je me souviens surtout de son côté management, quand il était adjoint, il était vachement proche des joueurs. Il ne faisait pas que poser des plots, il était très proche de nous, il avait toujours une petite attention, en bien ou en mal. Si tu étais un peu dans le dur, il te disait qu'il fallait continuer à bosser pour avoir du temps de jeu, mais il savait tout aussi bien mettre en garde celui qui jouait bien pour éviter qu'il ne se relâche. Bruno a un gros côté compétiteur : il était toujours à l'affut quand il y avait un tennis-ballon, une fois par semaine. Il rodait pour essayer de jouer, de trouver une équipe à qui il pouvait manquer un joueur. Il a une âme de joueur. J'ai une anecdote, on l'avait battu avec Malbranque et Jaja (Christophe Jallet, NDLR). C'est un gros chambreur, et là c'est nous qui l'avions chambré comme il fallait !"

Pour le joueur formé à Rennes, l'expérience lyonnaise de Bruno Genesio, mais aussi de Florian Maurice, est forcément bénéfique pour le club breton : "Lyon, c'est un club programmé pour gagner, pour chercher des résultats. Là-bas, les joueurs sont formatés pour réussir. Même sur les toros les gars vont chercher un gagnant ! Rennes peut profiter de Bruno et Florian. Quand Bruno gagne et qu'après le match il dit "attention", ce n'est pas pour rien. Il connait le haut niveau. Ils vont voir les détails qui te séparent encore du haut niveau. Ce sont des gens qui peuvent faire passer un pallier à Rennes. Des gens qui vont te dire "On a fait 5e ? Il faut faire 4e". Le genre de personnes qui t'empêchent de te reposer et qui vont vouloir que tu ailles plus haut."

Plus apaisé qu'à son époque lyonnaise, Bruno Genesio ne se privera pas de jouer un mauvais tour à ses anciens collègues ce dimanche soir au Roazhon Park.