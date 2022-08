Comme révélé par L'Equipe, le Stade Rennais et Nice travaillent depuis plusieurs jours sur la possibilité d'un échange entre leurs attaquants Gaëtan Laborde et Amine Gouiri. Selon nos informations l'attaquant rennais ne serait pas très enclin à rejoindre la Côte d'Azur.

Stade Rennais : pas d'accord entre Gaëtan Laborde et Nice dans le cadre d'un échange avec Amine Gouiri

C'est une information révélée hier par le quotidien L'Equipe : le Stade Rennais et l'OGC Nice travailleraient ces derniers jours à un échange entre leurs attaquants Amine Gouiri et Gaëtan Laborde. Le Stade Rennais devrait ajouter à son buteur une somme d'argent conséquente pour obtenir les services d'Amine Gouiri, que Florian Maurice et Bruno Genesio ont connu du côté de Lyon.

Selon les informations de France Bleu Azur, le Stade Rennais trouve pour l'instant les exigences financières de l'OGC Nice trop élevées dans cette affaire. Et selon les informations de France Bleu Armorique, Gaëtan Laborde serait quant à lui loin d'être tombé d'accord avec l'OGC Nice sur un contrat. L'attaquant rennais dispose d'autres propositions de clubs, mais qui n'ont pas concrétisé cet intérêt par une offre ferme auprès du Stade Rennais. Déçu de servir de monnaie d'échange, l'attaquant n'avait à l'origine pas l'intention de quitter la Bretagne cet été.

Mais cette fin de mercato sera agitée et toutes les parties ont encore jusqu'au 1er septembre à 23h59 pour tomber d'accord.