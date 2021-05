Stade rennais. Pour Florian Maurice, "pas d'exploit", mais trois grandes finales restent à faire

Pour le directeur sportif du stade rennais Florian Maurice, même si le match face aux Girondins s'est soldé par une défaite dimanche, tout s'est joué dans un mouchoir de poche."L'équipe a très très bien répondu, même à 10 contre 11. (...) Les mecs se sont arrachés pour aller accrocher cette victoire. En égalisant plus tôt, soit par la frappe de Jérémy (Doku) soit sur les occasions qu'on a eu, on aurait pu remporter le match."

Mais pas le temps de regarder en arrière. Un challenge de taille se profile pour l'équipe rennaise. Dimanche soir, elle rencontrera le PSG. Le premier de trois matchs de taille, qui pourraient mener les Rennais à une qualification pour une compétition européenne la saison prochaine. "En gagnant à Bordeaux, on aurait eu un point d'avance sur les concurrents. Maintenant, on a une énorme envie d'aller chercher ça. Effectivement on sera dépendant des résultats des autres, mais on va déjà se focaliser sur nous, et sur ce qu'on a à faire."

Pour aborder cette dernière ligne droite, Florian Maurice ne veut pas parler d'"exploits" à relever, mais de "trois grands matchs". "C'est quelque chose que le stade rennais a déjà fait contre des grandes équipes. Ce seront trois finales ou trois matchs de Champion's League, on est mobilisés, et tout le monde est disposés à faire un grand match pour atteindre l'objectif", assure-t-il.

Deux piliers en moins pour le stade rennais

Les Rouges et Noirs partent pourtant avec un handicap. Le jeune milieu de terrain Eduardo Camavinga ne disputera pas le match face au PSG après un carton jaune lors du match face à Dijon fin avril. Steven Nzonzi restera lui aussi sur la touche, après une expulsion dès la huitième minute face à Bordeaux. "Quand on perd des joueurs de ce type-là, c'est toujours difficile pour un club, pour une équipe. Mais les joueurs ont prouvé qu'ils étaient capable de jouer qu'ils étaient capable d'être présent sur ce type de match. On fera sans! Les joueurs qui seront présent dimanche montreront qu'ils ont aussi les qualités pour être performants."

Coup d'envoi de ce sprint final dimanche soir à 21h.