Stade Rennais : pourquoi le Roazhon Park ne va pas faire le plein contre Rosenborg

Ce jeudi, le Stade Rennais reçoit Rosenborg en barrage aller de Ligue Europa Conférence. C'est la première fois que le club a la possibilité de disputer un match européen à domicile sans jauge depuis décembre 2019. Pourtant, le Roazhon Park ne fera pas le plein. On vous explique pourquoi.

Le 12 décembre 2019, le Stade Rennais s'imposait 2-0 face à la Lazio Rome au Roazhon Park grâce à un doublé de Joris Gnagnon. Alors que les Rouge et Noir étaient déjà éliminés de leur groupe avant cette rencontre, plus de 25 000 spectateurs s'étaient tout de même massés dans les tribunes de l'enceinte rennaise. Depuis, le Stade Rennais a dû disputer ses matchs européens à domicile avec une limite de 5000 spectateurs (Krasnodar) ou à huis-clos (Chelsea, Séville), en raison de la crise sanitaire. Ce jeudi face à Rosenborg, le club a la possibilité de remplir le stade entièrement. Mais ce ne sera pas le cas.

Des tarifs élevés

Parmi les raisons qui expliquent le faible engouement constaté sur la billetterie du club, le prix élevé des places pour ce match est à souligner. En tarif plein, un billet en Mordelles haut coûte 29 euros. Un prix assez rédhibitoire pour certains supporters habitués des tribunes populaires. Pour ce match de coupe d'Europe, les abonnés bénéficient d'une réduction de 50% sur le prix de la place. Le club se défend en expliquant que les places en Mordelles étant majoritairement des places d'abonnés, le prix réel est plus proche des 14,50€ que des 29€.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au club, on explique également que les billets n'étant pas offerts aux abonnés en coupe d'Europe, le nombre de places indiquées comme disponibles sur la billetterie est forcément plus important que sur un match de championnat.

D'autres facteurs expliquent également que le stade s'apprête à sonner creux : en plein mois d'août, et à trois jours du derby face à Nantes, il est plus compliqué de remplir le stade pour ce barrage de Ligue Europa Conférence. Certains supporters ont dû faire un choix entre le derby face à Nantes et le barrage contre Rosenborg pour des raisons financières. Le pass sanitaire obligatoire freine aussi des fans qui auraient aimé participer aux deux matchs. Le Stade Rennais s'attend à recevoir 15 000 spectateurs ce jeudi, soit la moitié environ de la capacité du Roazhon Park.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix