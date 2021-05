Stade Rennais - PSG : même si son cœur balance, Nicolas Douchez voit Paris l'emporter à Rennes ce dimanche

L'ancien gardien du Stade Rennais (2008-2011) et du PSG (2011-2016) Nicolas Douchez regardera avec beaucoup d'intérêt le choc Rennes-PSG ce dimanche à 21h au Roazhon Park. Et si son coeur balance entre ses deux anciens clubs, il voit tout de même Paris s'imposer à Rennes. Entretien.

Passé par le Stade Rennais entre 2008 et 2011 avant de signer à Paris où il restera jusqu'en 2016, Nicolas Douchez aura un œil attentif sur la rencontre entre ses deux anciens clubs, ce dimanche à 21h au Roazhon Park pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale pour les deux clubs puisque Paris lutte pour le titre et Rennes pour une qualification européenne.

France Bleu Armorique : Nicolas comment sentez-vous ce match important pour Rennes et Paris ? Est-ce que le moral des Parisiens a pu être atteint après l'élimination en Ligue des Champions mardi ?

Nicolas Douchez : Oui, bien sûr. Pour l'avoir vécu avec Paris, les lendemains d'élimination en Ligue des Champions ne sont jamais évidents. Il faut retrouver de la motivation alors qu'on sort d'une immense déception, mentalement c'est très compliqué. Mais bon, Paris est habitué à vivre ça tous les ans donc ils savent comment faire. Maintenant, contrairement aux années précédentes, Paris n'a aucune marge de manœuvre en championnat. En plus de la bascule mentale compliqué après la Ligue des Champions, il y a une pression supplémentaire qui n'existait pas les années précédentes en étant en retard sur Lille dans la course au titre.

Lille qui vient de battre Lens (0-3), et qui a deux matchs à sa portée pour assurer le titre, est-ce que ça aussi ça peut avoir mis un coup au moral des Parisiens ?

Nicolas Douchez : Oui, ça met un coup au moral, parce que ce Lens-Lille était un gros match, donc forcément les Parisiens espéraient un faux pas des Lillois. Si Lens l'avait emporté, j'aurais misé quasiment certainement sur une victoire de Paris contre Rennes pour aller chercher le titre. Il y a cette pression qui est là, le coup de massue de voir que Lille ne fait pas de faux pas. Donc ce sera compliqué, surtout d'aller jouer à Rennes, ça va être très dur surtout que les Stade Rennais a encore des choses à jouer en cette fin de saison.

Rennes sera privé de Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga, Paris de Kylian Mbappé et Marco Verratti, qui perd le plus entre les deux équipes avec ces absences ?

Nicolas Douchez : Je suis tenté de dire que Rennes a plus perdu, dans le sens où l'effectif est moins fourni qu'à Paris. Mais quand on voit le PSG jouer sans Mbappé, on se rend compte que c'est un sacré coup dur de ne pas l'avoir. Malheureusement ils ont souvent l'habitude de jouer sans Marco Verratti ces derniers temps qui a souvent été absent, ce sera donc peut-être moins grave pour le PSG. Mais pour Rennes ce sera très difficile de remplacer la doublette Nzonzi-Camavinga avec autant de qualité.

On ne va pas vous demander pour qui votre cœur balance, mais qui voyez-vous l'emporter dimanche soir ?

Nicolas Douchez : Alors pour le coup, le cœur balance ! Je me suis vraiment régalé ici, j'ai vraiment aimé être à Rennes pendant mes trois années au club. Je suis vraiment à fond rennais, mais Parisien de base, je vois Paris l'emporter parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Je mets une pièce sur le PSG, sinon ils perdent complètement le titre, donc avantage Paris !