Stade Rennais - PSG : sans Camavinga et Nzonzi, le casse-tête du milieu de terrain

A trois journées de la fin du championnat, les Rennais sont en position de chasseurs pour tenter de ravir la cinquième place à Lens et Marseille. Battus par Lille (0-3) en ouverture de la 36e journée, les Lensois (6e) pourraient voir Rennes repasser devant en cas de victoire face à Paris ce dimanche (21h) au Roazhon Park. Mais les Bretons auront fort à faire face à l'ogre parisien, puisque leurs deux milieux internationaux Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga sont suspendus pour cette rencontre.

En Ligue 1, des chiffres inquiétants sans la doublette Nzonzi-Camavinga

Cette saison, Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi ont été associés au coup d'envoi à 23 reprises en Ligue 1. Avec ses deux internationaux titulaires, Rennes tourne à 1,91 point par match, une statistique assez clairement supérieure à sa moyenne de 1,54 point par match sur l'ensemble du championnat. Et lorsque l'un ou les deux joueurs sont absents du onze de départ, ce qui a été le cas 12 fois cette saison, la moyenne rennaise baisse à 0,83 point par match. Autant de chiffres qui montrent l'importance du duo dans les réussites du Stade Rennais cette saison.

Sans eux, est-ce que Rennes est condamné à moins bien jouer, à abandonner son jeu de possession ? La réponse de Nayef Aguerd : "Non, on a un fond de jeu à respecter. Bien sûr que Steven et Eduardo ont un rôle très important dans l'équipe, mais il y a beaucoup de joueurs de qualité dans l'effectif, et tout le monde attend sa chance. Tout le monde est prêt, peu importe les onze qui vont débuter, on est prêt à faire un très très gros match." Un avis partagé par Bruno Genesio.

Qui pour les remplacer ?

De manière assez naturelle, Clément Grenier devrait intégrer le onze de départ, lui qui est entré en jeu lors des cinq dernières rencontres. Si le système actuel, 4-3-3 modulable en 4-2-3-1, est conservé, deux solutions s'offrent à Bruno Genesio : la première serait de replacer Bourigeaud dans l'axe et faire confiance à Del Castillo sur l'aile, la seconde de titulariser James Léa-Siliki, Andy Diouf ou Lesley Ugochukwu pour compléter le milieu à trois aux côtés de Grenier et Tait. Le coach rennais n'a d'ailleurs pas fermé la porte à une première titularisation d'un de ses jeunes joueurs contre Paris : "Il faut bien démarrer un jour. Aujourd'hui, on doit raisonner différemment : les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 20, 25 ou 30 ans dans mon cas par exemple. Ils ont une maturité supérieure, ils ont une gestion de l'événement qui est différente de celle que l'on pouvait avoir."

Mais le coach rennais pourrait aussi céder à la tentation de titulariser son "12e homme" depuis son arrivée sur le banc, en la personne de Serhou Guirassy. Là aussi deux systèmes pourraient être envisagés : l'un avec Terrier sur une aile et Bourigeaud au milieu dans un 4-3-3, l'autre avec un milieu en losange, où Tait évoluerait en 10, Grenier en pointe basse, Bourigeaud et Doku sur les côtés. Ce dimanche, le milieu "new look" des Rennais n'affrontera ni Marco Verratti, blessé, ni Kylian Mbappé, suspendu.

