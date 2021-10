Stade Rennais - PSG : un match à risque en tribunes ?

Le Stade Rennais s'apprête à recevoir le PSG et sa myriade de stars ce dimanche au Roazhon Park. Plus de 600 supporters parisiens doivent se rendre au Roazhon Park, dans un contexte tendu, avec la récente agression d'un membre du Roazhon Celtic Kop, et les soupçons qui pèsent sur les ultras du PSG.

Le Roazhon Park s'apprête à accueillir les stars du PSG, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi en tête. Une venue qui a provoqué une ruée vers les places pour la rencontre, ainsi qu'une hausse sensible du prix des billets sur ce match. Mais l'affiche de gala pourrait être gâchée, en raison d'un contexte tendu autour de cette rencontre.

Une rivalité récente

Tout d'abord parce que les supporters rennais et parisiens entretiennent depuis la finale de la Coupe de France 2019 une rivalité qui a parfois tourné à l'affrontement hors des stades, lors de la finale de Coupe de France justement, mais aussi à Glasgow en novembre 2019, où des supporters parisiens étaient venus jusqu'en Ecosse pour affronter les supporters rennais en marge d'un Celtic Glasgow - Stade Rennais en Europa League.

Depuis, un supporter du Roazhon Celtic Kop a été agressé à son domicile, c'était la semaine dernière, et la bâche domicile du groupe lui a été volée, une humiliation dans le milieu ultra, qui a provoqué la mise en sommeil du principal groupe de supporters rennais jusqu'à nouvel ordre. Au RCK, des soupçons pèsent sur les ultras parisiens quant à cette agression et ce vol, même si pour l'heure rien n'a été revendiqué.

à lire aussi Stade Rennais : le Roazhon Celtic Kop annonce suspendre ses activités en tribune au Roazhon Park

Un déplacement autorisé par la préfecture qui interroge

Dans l'environnement du club et des supporters rennais, on s'inquiète du fait que la bâche volée puisse être déployée ce dimanche dans le parcage visiteurs des Parisiens, ce qui pourrait être un déclencheur à des actes violents dans le stade. Pour autant, la préfecture n'a pas interdit le déplacement des fans du club de la capitale, qui pourront être 650 en parcage pour la rencontre. Contactée, la préfecture explique que le match n'a pas été jugé à haut risque par la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, qui a classé la rencontre en niveau de risque 3 "intermédiaire", sur une échelle allant de 1 à 5. C'est en se basant sur ce critère que la préfecture a fait le choix de ne pas interdire le déplacement, tout en divisant la jauge maximale de supporters visiteurs autorisés par deux, et en travaillant de concert avec le club pour assurer une sécurité maximale dans et en dehors du stade. Un "dispositif de sécurité publique adapté" sera positionné demain aux abords du Roazhon Park, et le nombre de stadiers a été multiplié par deux par le club pour cette rencontre. Des forces mobiles seront déployées autour du stade.

Les supporters rennais se sont étonnés sur les réseaux sociaux cette non-interdiction de déplacement, tout comme l'entraîneur rennais Bruno Genesio en conférence de presse d'avant-match : "Je suis assez surpris de voir que les supporters parisiens sont autorisés à venir. Quand on voit que ceux de Marseille ne vont pas à Lille et ceux de Lyon ne vont pas à Saint-Etienne, et compte tenu du contexte général du football français actuellement dans ce domaine-là, et de ce qui se serait passé entre les Parisiens et les Rennais, je suis un peu surpris. En tout cas j'ai une grosse pensée pour notre kop parce qu'ils nous ont énormément aidé. Je sais que certains ne seront pas présents demain. C'est dommage, on le regrette, je le regrette, ce que j'espère c'est que tout se passe bien, parce que ça doit être une belle fête demain. Il ne faudrait pas que ça soit terni par des incidents comme on en a déjà vécu dans d'autres stades."

Souhaitons que le vœu formulé par l'entraîneur rennais soit entendu ce dimanche.