Stade Rennais - RC Lens : Rennes entame sa saison et sa cure de jouvence

Au Stade Rennais, les trentenaires ont la vie dure. Cet été, Steven Nzonzi (32 ans), Clément Grenier (30 ans) ou encore Damien Da Silva (33ans) ont tous quitté les bords de la Vilaine. De leur côté, Birger Meling (26 ans), Loïc Badé (21 ans) et Kamaldeen Sulemana (19 ans) ont eux rejoint le club brétilien. À date, seuls deux joueurs de l'effectif, Romain Salin (37 ans) et Jonas Martin (31 ans), peuvent se targuer de ce statut de trentenaires. Habitué à faire confiance à sa jeunesse, le Stade Rennais semble prendre un virage encore plus prononcé dans ce sens pour l'exercice 2021/2022.

Les jeunes pousses frappent à la porte

Symbole - statistique a minima - de cette cure de jouvence : dix joueurs de l'effectif professionnel, et qui prétendent à des feuilles de match voir plus cette saison, ont moins de vingt ans. Lors des matchs de préparation, Lesley Ugochukwu, Andy Diouf, Mathis Abline et Loum Tchaouna ont eu des temps de jeu conséquents au regard de leur jeune âge. Parmi ces dix joueurs de moins de vingt ans, Jérémy Doku et Eduardo Camavinga font figure de joueurs confirmés grâce à leurs statuts d'internationaux A.

Le club en fait-il trop dans sa volonté de lancer des talents précoces dans le grand bain de la Ligue 1 ? Pourra-t-il être compétitif et se battre pour les places européennes avec un effectif si jeune ? Voilà des questions que l'on peut se poser avant le début de cet exercice. Mais on ne pourra pas reprocher au club de ne pas respecter son ADN de club formateur habitué à l'éclosion de pépites, comme Sylvain Wiltord, Mikaël Silvestre, Yoann Gourcuff, Yann Mvila ou encore Ousmane Dembélé.

Un manque de joueurs expérimentés ?

À l'heure d'affronter Lens pour la première journée, le manque de joueurs expérimentés ne semble pas inquiéter le directeur sportif Florian Maurice : "Par principe _je ne suis pas quelqu'un qui pense que parce qu'on est "vieux", on a du caractère et de la personnalité_. De l'expérience oui, mais ce n'est pas forcément ça... Je pense qu'à 20 ans, 21 ans, il y a des joueurs, et notamment un qui vient d'arriver (Loïc Badé, NDLR), qui démontrent beaucoup de personnalité déjà à l'intérieur du vestiaire et sur le terrain." Si un milieu de terrain doit encore venir renforcer l'effectif rennais, son âge ne sera pas un critère pour Florian Maurice.

Pas d'inquiétude non plus chez le nouveau capitaine rennais Hamari Traoré lorsqu'on lui parle de la jeunesse de cet effectif : "Ce sont des joueurs travailleurs. Ils ont envie de montrer ce qu'ils savent faire. Je ne me pose pas de question là-dessus, je sais qu'ils vont répondre présent."

Ce dimanche, Rennes démarre une saison où le club espère faire sienne cette citation de Corneille : "Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années."