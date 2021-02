Stade Rennais : rebond espéré à Montpellier

Les cycles se suivent et se ressemblent au Stade Rennais. Après un début de saison canon, l'automne et la digestion de la Ligue des Champions a mis les Rennais dans le dur. A l'issue d'un stage à Marbella, Rennes enclenchait une nouvelle dynamique positive en décembre, pour finalement rechuter en 2021 avec une seule victoire sur huit matchs disputés toutes compétitions confondues cette année.

Avant la rencontre, Julien Stéphan et Hamari Traoré ont tenu à minimiser la spirale négative traversée, pointant surtout la contre-performance à domicile contre Saint-Etienne (0-2) le week-end dernier. Une match où l'équipe n'a pas bien travaillé ensemble estime Julien Stéphan : "Il y avait trop d'espaces entre nous, on s'est fait contrer, ce qui n'avait pas été le cas sur les derniers matchs. On était pas équilibrés quand on a attaqué."

Les Rennais devront également retrouver, ou trouver tout simplement, une efficacité offensive qui ne les a jamais vraiment caractérisé cette saison. En 2021, les Rouge et Noir n'ont inscrit que six buts en huit matchs, restant muets à quatre reprises, face à Nantes, Lille, Lens et Saint-Etienne. Insuffisant pour rester européen, l'objectif affiché cette saison pour le Stade Rennais. Toujours 5e, le club doit vite rebondir pour conserver cette position largement convoitée, notamment par Montpellier l'adversaire du jour, qui ne pointe qu'à trois unités au classement.