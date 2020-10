Stade Rennais - Reims : Hamari Traoré, la positive attitude

Depuis son départ de Reims en 2017, Hamari Traoré a rencontré à quatre reprises son ancien club en Ligue 1, pour quatre défaites. Ce dimanche à 17h, le latéral malien espère inverser la tendance. Une rencontre qu'il disputera dans la peau d'un cadre indispensable au vestiaire rennais, son nouveau statut, acquis depuis plusieurs saisons maintenant.

"On est complètement dans _le garçon qui amène de la joie de vivre et son côté positif dans un groupe_, et qui sait se faire accepter de tout son environnement. Il crée les conditions pour que sa progression soit bonne" juge David Guion, l'entraîneur de Reims, qui l'a eu brièvement sous ses ordres avant le départ de Traoré pour la Bretagne à l'été 2017. Julien Stéphan abonde : "C'est un vrai leader. D'ailleurs c'est un de mes vice-capitaines cette saison. S'il tient ce rôle-là c'est qu'il y a des raisons. D'une le mérite sportif et comportemental, et de deux le caractère pour pouvoir tenir ce rôle. Il parle beaucoup, il échange beaucoup, il encourage énormément aussi, c'est quelqu'un de très positif Hamari et ça c'est bénéfique pour le groupe."

Il n'y a qu'à assister à une séance d'entraînement du Stade Rennais pour s'en convaincre : Hamari Traoré échange en permanence, notamment avec son jeune concurrent au poste de latéral droit Brandon Soppy, mais aussi avec Adrien Truffert et Sacha Boey. "Quand je vois qu'ils font une erreur, je laisse faire et après j'essaie de discuter avec eux, avoir leur ressenti, et je donne mon avis" explique Traoré. "J'apprends d'eux et ils apprennent de moi. J'essaie de faire des petites compétitions à l'entraînement avec eux, sur des centres, sur la finition... On se chambre beaucoup mais ça nous fait progresser, eux comme moi. Ce sont de très bons joueurs, des jeunes à fort potentiel et je pense que c'est bénéfique pour le club et pour nous tous" ajoute l'international malien.

Auteur de cinq passes décisives en Ligue 1 l'an dernier, Hamari Traoré a eu des contacts avancés avec le Betis Séville au printemps, avant de choisir de prolonger à Rennes jusqu'en 2023. "Une décision normale parce que je suis dans un cadre que je connais bien. Le club grandit, comme moi, le choix était déjà fait je pense." Un choix qui lui permettra de découvrir, à 28 ans, la Ligue des Champions avec le Stade Rennais.