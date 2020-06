Le Stade Rennais reprend le chemin de l'entraînement ce lundi 22 juin avec au programme des tests physiques et médicaux. Mais les Rouge et Noir ne quitteront pas la Bretagne cette année. Plusieurs matchs de préparation sont programmés cet été dont une rencontre contre le Stade Brestois.

Stade Rennais : le programme de la reprise pour les Rouge et Noir

C'est l'heure de la reprise pour les joueurs du Stade Rennais, et les Rouge et Noir ne vont pas chômer. Ils reprennent le chemin du centre d'entraînement ce lundi 22 juin, avec, pour commencer, une batterie de tests physiques et médicaux.

Les Rennais ne vont pas quitter leur terre bretonne cet été pour préparer la prochaine saison de Ligue 1 et le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions le 15 ou 16 septembre prochain. Les joueurs de Julien Stéphan vont d'ailleurs effectuer un stage préparatoire à Dinard le 15 juillet, et un second dans le Morbihan à Arzon du 1er au 8 août prochain.

Six matchs amicaux sont prévus tout au long de l'été, du 16 juillet au 15 août. Nous ne connaissons pas encore tous les adversaires des Rouge et Noir mais les Rennais seront toutefois opposés au Stade Brestois 29 le samedi 8 août à 18h00. Le lieu de la rencontre reste à définir.