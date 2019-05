Stade Rennais : Romain Danzé met un terme à sa carrière de joueur professionnel

Une page se tourne au Stade Rennais. Ce vendredi 24 mai, le club breton annonce le départ de son capitaine Romain Danzé. Après 18 années à porter les couleurs des Rouge et Noir, le joueur met un terme à sa carrière professionnelle.

It’s going to be a loooong day !!

Beaucoup de poussières dans les yeux aujourd’hui 🙏🙏 — Romain Danzé (@Ladanze29) May 24, 2019

Arrivé au club en 2001, le Finistérien âgé de 32 ans a signé son premier contrat professionnel en 2006. Opéré du genou droit au mois d'octobre après une blessure, Romain Danzé n'a pas mis le pied sur la pelouse durant cette saison. "Nous tenons à féliciter Romain pour son engagement, sa passion et son amour pour son club. Il peut être fier de ces années passées au plus haut niveau du football français. Il a toujours porté fidèlement les couleurs de son club formateur et ses valeurs," écrit Olivier Létang, le président du Stade Rennais dans un communiqué.

De nouvelles fonctions au sein du club

Le président du club laisse sous-entendre que l'aventure de Danzé avec les Rouge et Noir n'est pas prête de s'arrêter. "C’est le moment pour basculer vers d’autres aventures, d’autres projets mais toujours en rouge et noir. Je suis convaincu qu’il saura mener à bien cette nouvelle aventure qui s’ouvre à lui. Nous allons l’accompagner et son chemin avec le stade Rennais F.C. va se poursuivre avec d’autres missions et d’autres projets."