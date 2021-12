Stade Rennais : Romain Salin prolonge au club jusqu'en 2024

Ce vendredi, le Stade Rennais annonce la prolongation pour deux ans de son gardien Romain Salin. Le portier âgé de 37 ans est désormais engagé avec les Rouge et Noir jusqu'en 2024.

S'il n'est pas le gardien titulaire du Stade Rennais cette saison, Romain Salin est indéniablement l'un des cadres de l'effectif de Bruno Genesio. Charismatique et compétiteur, le portier de 37 ans vient de prolonger son contrat de deux ans avec les Rouge et Noir. Il est désormais lié au club jusqu'en 2024. L'ancien joueur du Sporting Portugal a disputé trois matchs cette saison, et devra suppléer Alfred Gomis dans les cages rennaises pendant la coupe d'Afrique des Nations.

Formé au Stade Rennais sans parvenir à s'y imposer à ses débuts, Romain Salin était revenu il y a deux ans et demi au club, où il a disputé 27 matchs, pour 31 buts encaissés et 8 clean-sheets.