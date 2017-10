Stade Rennais : Ruello et Gourcuff vers la sortie

Même s'il dément s'être fait évincer, René Ruello ne devrait plus être Président du stade rennais demain à l'issue du conseil d'administration prévu ce mardi. Christian Gourcuff, lui aussi quitterait son poste d'entraîneur.

C'est un scénario typique "stade rennais". Des rumeurs, des informations, des démentis.... A 15h30 aujourd'hui, le site "20 minutes" annonce la prochaine éviction du Président René Ruello. Stupéfaction au sein du service communication du club, "on ne sait rien, vraiment". Et pour cause, le midi même, René Ruello avait réuni les salariés du club pour leur dire de garder le cap dans cette période difficile pour l'équipe, 15ème du classement de la ligue 1 avec 6 petits points au compteur. René Ruello a également assisté à l'entraînement du jour et fait part de son étonnement quant à son possible remplacement. René Ruello n'est pourtant pas sans ignorer que la famille Pinault, toujours actionnaire majoritaire au club, est en train de prendre des décisions radicales. Surtout François-Henri Pinault qui a repris les rênes du club. Depuis plusieurs semaines, le fils Pinault affiche son prochain désaccord avec le duo Ruello-Gourcuff. Il n'est pas satisfait du début de saison rennais et de l'image véhiculée par le stade rennais. Au point qu'il se décide à rencontrer samedi à Londres, Olivier Létang, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016 et aujourd'hui responsable de Sports Invest UK, une agence qui gère les intérêts des joueurs.

Puel et Galtier, les mieux placés pour succéder à Gourcuff

François-Henri Pinault lui aurait donc proposé de remplacer René Ruello à la tête du stade rennais. Décision qui, sauf retournement de situation (on n'est jamais à l'abri avec ce club NDLR), sera entérinée demain lors d'un conseil d'administration. Dernière chance pour René Ruello de sauver son poste avant cette réunion : arriver à convaincre François Pinault, qu'il doit rencontrer en tête à tête ce soir à Paris... Le conseil d'administration, qui était prévu de longue date, devrait donc avoir deux lignes supplémentaires à son ordre du jour : le remplacement de René Ruello et l'éviction de Christian Gourcuff. Ce dernier est encore à l'heure actuelle, l'entraîneur du stade rennais. Il a d'ailleurs dirigé cet après-midi l'unique séance d'entraînement.

Cette situation n'est pas sans rappeler celle de 2001 : François Pinault avait déjà à l'époque, laissé la main à son fils, François-Henri. Et les décisions avaient été radicales. Les noms de Claude Puel et Christophe Galtier, libres tous les deux, circulent ce soir, pour remplacer Christian Gourcuff sur le banc rennais.