Stade Rennais - SB29. Julien Stéphan : "Il va falloir affiner les temps de jeu de certains"

Le Stade Rennais dispute ce samedi son quatrième match de préparation estival, le troisième en une semaine. Si Julien Stéphan a procédé à un large turnover lors des précédentes rencontres, il prévient : "on va cibler les temps de jeu de manière un peu plus précise".

Après Châteauroux (L2), Angers (L1) et Lorient (L1), c'est Brest (L1) qui se dresse sur la route du Stade Rennais pour cette quatrième rencontre de préparation avant la reprise de la Ligue 1 fin août. Le match se jouera à huis-clos au Stade de la Rabine à Vannes à 18h.

Lors des trois premières rencontres, Julien Stéphan avait largement fait tourner son effectif, en testant plusieurs systèmes et plusieurs associations. Vingt-sept joueurs ont été utilisés en match depuis le début de la préparation.

Pour cette rencontre, Julien Stéphan devrait changer de stratégie : "On va commencer à cibler de manière un peu plus précise là sur les matchs qui arrivent, parce que le début de championnat se rapproche, on va être à quinze jours de la reprise de la Ligue 1. Il va falloir commencer à affiner les temps de jeu de certains, pour les amener à être le plus prêts possible pour la première journée (à Lille, NDLR). Il faut que j'ai un choix conséquent aussi de joueurs. On aura certainement pas une répartition aussi égale que ce que l'on a pu avoir jusqu'à maintenant au niveau des temps de jeu."

Suite à cette rencontre face à Brest, le Stade Rennais disputera deux autres matchs amicaux avant la reprise du championnat : le 12 août au Roazhon Park contre Saint-Etienne et le 15 août à l'Allianz Riviera contre l'OGC Nice.