Stade Rennais - Séville. "On ne veut pas galvauder ce match" assure Julien Stéphan

On ne veut pas galvauder ce match. On a aucune histoire dans cette compétition. On ne sait pas quand, et si un jour on la rejouera au club. Il y a la nécessité de respecter ça. - Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais

C'est une question d'honneur. Malgré quelques prestations encourageantes, notamment à domicile contre Chelsea et Krasnodar, le Stade Rennais n'a ramené qu'un point de ses cinq match de Ligue des Champions, justement contre les Russes au Roazhon Park en ouverture de la compétition. Depuis, c'est la panne sèche, avec quatre défaites consécutives dans cette phase de poules, entrecoupées de prestations compliquées en championnat, comme face à Lens samedi dernier à domicile (0-2). "On veut bien finir cette compétition, assure le capitaine Damien Da Silva. On veut jouer de la même façon que les matchs précédents, je pense que d'une manière générale on a montré qu'on pouvait rivaliser avec certaines équipes. C'est sûr qu'au niveau des résultats on est loin de ce qu'on voulait faire. C'est la Ligue des Champions, on est fiers de la jouer." Après la défaite contre Lens, Julien Stéphan avait lui avoué que "Séville n'était pas la priorité de la semaine". D'ailleurs, les Rouge et Noir partiront trois jours en stage en Espagne après le match contre Séville pour préparer la rencontre à Nice dimanche. mais pas question de bâcler ce match de Ligue des Champions.

Un match pour du beurre... dans les épinards

Oui, la rencontre face aux Andalous ne revêt aucun enjeu sportif. Peu importe le résultat, Rennes est certain de terminer dernier du groupe E et Séville deuxième. Mais sur le plan financier, une victoire permettrait aux Bretons d'encaisser 2,7 millions d'euros de la part de l'UEFA. Pas négligeable en période de crise sanitaire, alors que les stades sont vides depuis de longues semaines, tandis que Mediapro pourrait ne pas honorer le montant promis au moment de la vente des droits TV de la Ligue 1 par la LFP. Un nul rapporterait 900 000 euros, zéro pour une défaite. En conférence de presse, Julien Stéphan a assuré que ses dirigeants n'avaient pas évoqué cet aspect avec lui, et n'en feraient donc pas une priorité.

Retrouver la confiance

C'est ce qui transpire le plus sur la récente série d'une victoire en 13 matchs : un manque de confiance terrible chez les joueurs, qui se traduit par une inefficacité chronique, offensivement comme défensivement. "Quand on rate deux, trois occasions et que derrière on prend un but alors que l'adversaire n'a pas été dangereux une seule fois, on peut dire ce que l'on veut : ça fait mal mentalement. Après on a beau avoir toute l'envie qu'on veut, quand on a un manque de confiance qui se répète, ça joue forcément mentalement" analyse Damien Da Silva. Il poursuit : "Je pense qu'on mérite plus de points dans ce groupe. Une victoire nous ferait énormément de bien. Une victoire en Ligue des Champions, ce n'est pas anodin, c'est pas rien, c'est quelque chose de grand. Même si c'est compliqué en moment je suis persuadé qu'on en est capables." Pour y parvenir, les Rennais devront faire sans Romain Del Castillo, qui souffre d'une blessure musculaire pour plusieurs semaines. il rejoint Alfred Gomis, Daniele Rugani, Jonas Martin et Serhou Guirassy à l'infirmerie. Martin Terrier a repris l'entraînement mais sera trop juste pour Séville. Nayef Aguerd est incertain.