Stade Rennais - Stade Brestois : un derby pour relancer la machine rennaise

Depuis deux mois, le Stade Rennais tourne au ralenti en Ligue 1. Sur les cinq derniers matchs, les Rouge et Noir sont la pire équipe du championnat, à égalité avec Saint-Etienne, avec quatre défaites pour une seule victoire. Difficile de prétendre à une place européenne avec un rythme de relégable. Et pourtant, Rennes est toujours 5e et en lice pour disputer une compétition continentale la saison prochaine. Pour entretenir cette ambition, il faudra néanmoins battre Brest dimanche (17h) au Roazhon Park.

Brest n'a plus gagné à Rennes depuis 1987

Les Rennais trouvent face à eux un adversaire - sur le papier - idéal pour une relance. Brest n'a plus battu Rennes en Ligue 1 depuis 2011, et les Brestois attendent même depuis 1987 une victoire route de Lorient dans l'élite du foot français. Des Brestois, qui soufflent le chaud et le froid ces derniers temps, avec une belle victoire face à Lille il y a deux semaines, avant de chuter face à Nantes en coupe de France.

Si Rennes sera toujours privé de Flavien Tait et de Jérémy Doku, blessés, ils pourront compter sur Hamari Traoré et Nayef Aguerd, de retour de la CAN pour ce derby. De son côté Brest espère que sa recrue phare du mercato hivernal, Youcef Belaïli, sera qualifié à temps pour la rencontre. Brest enregistre aussi le retour de Romain Del Castillo, qui fait craindre à Rennes la "malédiction des ex", puisque le club s'est incliné à Lens et à Clermont sur des buts inscrits par ses anciens joueurs.

Rennes à la relance ?

Malgré la mauvaise passe actuelle, et la nécessité de prendre des points dans la course à l'Europe, le capitaine Hamari Traoré assure que le groupe ne ressent pas de pression particulière : "On a toujours de la pression, avant chaque match il y a de la pression. Il ne faut pas douter, il faut rester lucide, rester soi-même, comme on l'a toujours été : une équipe soudée et solidaire, qui joue ensemble, qui presse ensemble et qui entame bien ses matchs. Il faut retrouver ce qu'on faisait il y a quelques mois. J'ai la certitude que cette équipe va montrer un autre visage. Nos qualités sont toujours là, elles ne sont pas parties. Quelle que soit la manière, on va essayer de gagner ce derby pour nous et nos supporters."

à lire aussi Football : les supporters du Stade Brestois interdits de déplacement à Rennes pour le derby

Avant de se déplacer à Paris la semaine prochaine, le Stade Rennais aura bien besoin des trois points du derby, pour ne pas sortir des cinq premières places qualificatives pour l'Europe.