Stade Rennais - Stade Brestois : vers un derby sans supporters brestois au Roazhon Park ?

Le Roazhon Park s'apprête à accueillir l'un des nombreux derby bretons de la saison de Ligue 1 ce dimanche au Roazhon Park. Avec la fin des jauges, l'enceinte rennais pourra en théorie faire le plein pour cette rencontre. Mais la rivalité entre certains supporters des deux clubs devrait pousser la préfecture à interdire la venue des fans brestois au Roazhon Park.

La rencontre classée comme "match à risque" par la DNLH

La Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, chargée de lutter contre les phénomènes de violence dans le cadre des rencontres sportives, a classé ce match "à risque". Les supporters brestois avaient pourtant déjà rempli le parcage visiteurs pour cette rencontre, comme l'indiquait hier le Stade Brestois 29 sur ses réseaux sociaux.

La Préfecture d'Ille-et-Vilaine indique ce mardi que "les modalités d'organisation de cette rencontre sont actuellement en cours de définition, afin d'assurer la sécurité des publics dans l'enceinte du Roazhon Park et aux alentours. Une réunion en préfecture a ainsi rassemblé ce lundi 31 janvier services de l’État, organisateur et partenaires privés pour déterminer les mesures les plus adaptées à mettre en œuvre."

Au match aller, le parcage visiteurs du stade Francis-Le Blé avait été ouvert aux supporters rennais. Une interdiction de circulation aux alentours du stade Francis-Le Blé pour les supporters du Stade Rennais avait toutefois été éditée par la Préfecture du Finistère. Ces dernières années, plusieurs "fights" ont opposé des supporters rennais et brestois en marge de rencontres des deux clubs.