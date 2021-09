Stade Rennais - Stade de Reims : à la peine offensivement, Rennes doit retrouver de l'allant

Avec trois buts inscrits en quatre journées, Rennes est la pire attaque de Ligue 1 cette saison, à égalité avec Nantes, Monaco, Bordeaux et Troyes. Un constat statistique, criant visuellement lors des matchs, tant l'attaque Rennaise semble en manque de solutions à l'approche du but adverse. Un axe de travail prioritaire avant la réception de Reims ce dimanche en championnat.

Un constat fait par Bruno Genesio, qui a pu profiter des présences de Bourigeaud, Tait, Guirassy, Terrier et Laborde pour travailler sur ce point pendant la trêve : "On est dernière attaque du championnat, on touche très peu de ballons dans la surface adverse, alors qu'on est plutôt bons dans la phase de préparation, de progression. C'est ce qu'on doit améliorer, et c'est l'essentiel du travail qu'on a fait pendant cette trêve. On sait très bien que ça passera par là si on veut progresser, si on veut avoir des résultats supérieurs à ce qu'on a eu sur les quatre premiers matchs, ça passera par une amélioration de notre animation offensive, avec davantage de présence devant le but, davantage de prise de risque, davantage d'agressivité et de caractère devant le but."

Martin Terrier conscient de ses manques sur le plan offensif

Celui qui incarne plus que tout autre attaquant les manques rennais en attaque, c'est sans doute aujourd'hui Martin Terrier. Un seul but inscrit pour lui depuis le début de saison, malgré quatre titularisations dans l'axe de l'attaque rennaise. Mais plus que ça, c'est le très faible nombre de tirs de Terrier qui interroge depuis le début de saison : trois frappes tentées seulement en quatre matchs, une seule cadrée, qui a heureusement fait mouche face à Nantes. Trop peu pour un avant-centre, même si l'ancien Lyonnais est conscient de cet état de fait : "En ce début de saison, je ne me retrouve pas assez en position de frappe. (...) Je me remets beaucoup en question aussi, j'essaie de travailler au niveau de la vidéo, de voir comment je peux mieux me déplacer par rapport à mes coéquipiers. Mais je pense que ça passe surtout par être plus présent dans la surface, c'est ce qui me manque aujourd'hui pour passer un pallier."

Pour l'instant, Bruno Genesio semble conserver sa confiance en Martin Terrier, qui a bénéficié de plus de minutes de jeu cette saison qu'un Serhou Guirassy, pourtant plus décisif depuis l'entame du championnat. Ce dimanche, les deux joueurs devraient être alignés ensemble par le coach rennais.

Gaëtan Laborde, la solution ?

Bruno Genesio cible le manque de caractère global de son équipe et pointe du doigt l'aspect offensif. Le coach rennais attend donc beaucoup de sa nouvelle recrue Gaëtan Laborde, qui devrait faire ses débuts face à Reims : "Je compte beaucoup sur l'état d'esprit d'un garçon comme Gaëtan, qui a ça en lui. C'est communicatif donc il va le transmettre aussi" explique-t-il.

Gaëtan Laborde est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 sur l'année civile 2021, derrière Kylian Mbappé. De quoi résoudre quelques maux rennais. Les manques à la création dans le dernier tiers adverse pourraient aussi être résolus par une autre recrue : Lovro Majer, habitué à évoluer dans une position de meneur de jeu avec son ancien club le Dinamo Zagreb. Mais le Croate est parti en sélection pendant la trêve, et manque peut-être encore un peu d'automatismes avec ses nouveaux partenaires.

Face à Reims, Rennes devra composer sans Jérémy Doku, absent pour trois matchs au minimum en raison d'une lésion aux ischio-jambiers. Kamaldeen Sulemana sort lui d'isolement ce samedi, sans entraînement pendant sept jours, après son retour de sélection.