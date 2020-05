Stade Rennais : tests de dépistage et prises de température pour un retour à l’entrainement

Les Rouge et Noir reprennent l'entrainement ce mercredi dans des conditions stricts

Les joueurs du Stade Rennais vont reprendre le chemin du centre d'entrainement Henri Guérin ce mercredi 13 mai. Après deux mois de confinement, les Rouge et Noir vont devoir s’adapter à de nouvelles consignes sanitaires et sportives.

Une reprise en douceur

En France, les rassemblements sont encore interdits. C'est donc à huit clos que les joueurs bretons vont s’entraîner à la Piverdière. De plus, après cette période où l'activité sportive était forcément moins intense, le staff médical va prendre des mesures : "La période d’inactivité a été très longue et cela représente un risque assez élevé de blessure pour la prochaine saison. Pour gérer ce risque, il est important de pouvoir proposer une sollicitation musculo-tendineuse pour les membres inférieurs assez régulièrement. C’est pour cela que les joueurs s’entraîneront au club pendant deux semaines et demie", précise Rufin Boumpoutou, médecin du groupe professionnel.

Les joueurs devront également effectuer un examen cardiologique pour "évaluer leur état de santé" .

Des tests pour tous

Pour de limiter les risques de transmission du Covid-19, plusieurs mesures ont été prises au sein du club professionnel. Des tests biologiques ont été réalisés "afin de dépister d’éventuels cas de Covid-19 chez les joueurs et le personnel qui les encadre", précise le médecin sur le site du club.

En parallèle, chaque matin, "une prise de température sera faite pour toute personne qui intégrera les locaux du centre d'entraînement Henri Guérin", annonce le médecin. Après les entraînements, les joueurs et le staff ne pourront pas passer par la case douche. Celle-ci devra être prise à leur domicile.