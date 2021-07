Stade Rennais - Torino : retour du public au Roazhon Park pour ce match amical

Le Torino sera le dernière adversaire du Stade Rennais pour cette préparation compliquée, avant le début de saison de Ligue 1. Avec deux défaites et un match nul lors des trois dernières rencontres, les hommes de Bruno Génésio ont besoin de faire le plein de confiance avant la reprise du championnat le dimanche 8 août face à Lens.

Enfin du public dans les tribunes, sans limite de jauge

Avec une saison quasi-complète à huis-clos l'année dernière, les dirigeants sont plus qu'heureux de pourvoir rouvrir les grilles du Roazhon Park aux supporters. "On est très impatient d'ouvrir à nouveau les portes au public, c'est un petit événement" estime Karim Houari, Stadium Manager du Stade Rennais.

Il faudra tout de même se plier aux règlementations sanitaires. A savoir, port du masque même à l'intérieur du stade, et pass sanitaire obligatoire pour entrer dans l'enceinte du Roazhon Park. C'est pourquoi le club demande aux abonnés et supporters du jour de venir plus tôt, (ouverture des portes 1h45 avant le coup d'envoi) afin d'absorber le temps d'attente entrainé par le contrôle des pass sanitaires.

Pour les fans qui ne sont pas encore en possession d'un pass sanitaire valide, pas de panique. Le club propose un dépistage gratuit ce samedi, dès 13h.

Grâce à la mise en place de ce pass sanitaire, l'accueil du public se fera sans limite de jauge. En revanche, la vente d'alcool et de plats à emporter sera interdite aux abords du stade. De même, les terrasses des bars et restaurants devront fermer.

Des supporters impatients

Pour ce dernier match test face aux Italiens, les Rouge et Noir pourront donc compter sur le public au Roazhon Park. Même avec le masque sur le nez, c'est un retour très attendu pour les fans, après 9 mois d'attente. Ces supporters étaient contraint de regarder les matchs à la télé jusque là. Pour Antoine, un abonné "on a envie de revoir du foot, parce qu'on a été un peu déçu par les matchs de l'Euro. On a du retard à rattraper". Alice, une rennaise, supportrice depuis deux ans est impatiente aussi de revenir dans les tribunes "au final, je n'ai connu qu'une seule saison au stade, et là, j'ai envie de retrouver l'ambiance, les chants, et des buts !"

Des retrouvailles attendues aussi sur la pelouse, comme le confie l'entraîneur Bruno Génésio : "le foot, c'est une fête collective. Le public, ça aide à se surpasser, à dépasser des limites que l'on croit infranchissables".

La rencontre est gratuite pour les 14 000 abonnés déjà enregistrés avant la reprise de la Ligue 1. Le tarif est de 5€ pour les non-abonnés (2€ pour les jeunes de 16 ans et moins, les étudiants et apprentis). Réservations uniquement en ligne sur la billetterie officielle.