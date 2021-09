Stade Rennais - Tottenham : à deux doigts de l'exploit, Rennes doit se contenter du nul

Face à Tottenham, le Stade Rennais peut ressortir partagé entre frustration et satisfaction, après avoir fait match nul 2-2. Les Rouge et Noir ont montré un très bon visage face au finaliste de la Ligue des Champions 2019.

Le match contre Reims dimanche semble déjà loin. Rennes a retrouvé le goût des soirées européennes en regardant droit dans les yeux un grand club du continent, certes amoindri par de nombreuses absences, et privé d'Harry Kane et Lucas Moura dès le début de seconde période, tous deux sortis sur blessure.

Les Rennais cueillis à froid

Dans un débat de match poussif pour le Stade Rennais, c'est Tottenham qui ouvre la marque : sur un centre de Lucas Moura depuis la droite de la surface, Badé dévie la balle au départ du ballon et prend son gardien Romain Salin à contre-pied (0-1, 11e). Paradoxalement, ce but encaissé a semblé libérer les Rennais, qui ont pris à la gorge Tottenham. Sur un superbe une-deux à l'entrée de la surface entre Tait et Guirassy, le premier enroule une frappe du droit qui trompe Gollini (1-1, 23e), titulaire à la place de Lloris dans le but anglais. Le Roazhon Park, où un peu moins de 22 000 supporters étaient présents ce soir, explose comme à ses plus belles heures. Jusqu'à la pause Rennes domine mais ne parvient pas à inscrire de second but.

Une joie de courte durée

En deuxième mi-temps, Tottenham prend le contrôle du jeu pendant une dizaine de minutes, avant que Rennes ne ressorte de sa boîte. Et sur un bon renversement de jeu, Sulemana fixe la défense avant d'obliger Gollini à s'étendre sur sa gauche, avant que Laborde ne pousse le ballon au fond des filets (2-1, 72e). Mais l'avantage ne dure pas longtemps : quatre minutes plus tard, un centre de Doherty taclé dans la surface par Tait atterrit dans les pieds d'Hojbjerg qui glisse le ballon sous Salin (2-2, 76e). Les deux équipes se quittent sur un match nul, mais Rennes peut légitimement être le plus frustré ce soir au vu de la bonne prestation des joueurs.

La réaction de Bruno Genesio

Bruno Genesio : "J'ai beaucoup de regrets sur le score. Sur le premier but on défend très mal, même si on a pas de chance. Le deuxième c'est vraiment de la malchance. Mais oui en ce qui me concerne je suis déçu, même si j'ai enfin vue une vraie équipe."