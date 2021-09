Stade Rennais - Tottenham : cette affiche en est-elle une ?

Avant le tirage au sort des groupes de la Ligue Conférence, il était difficile d'imaginer une affiche plus attrayante que Stade Rennais - Tottenham. Les deux équipes étaient les deux clubs les plus huppés, ou du moins avec les budgets les plus importants, des premiers et deuxièmes chapeaux lors de ce tirage. Et le sort les a donc réuni. Mais à quelques heures du premier affrontement à Rennes, on s'interroge sur le potentiel de cette affiche de rêve promise sur le papier.

Quelques stars, beaucoup d'absents

Certes, Tottenham se présentera avec ses deux stars majeures à Rennes : les capitaines de l'Equipe de France et de l'Equipe d'Angleterre Hugo LLoris et Harry Kane. Et ce n'est pas rien. Dele Alli et Lucas Moura sont aussi du voyage en France. Mais les Spurs ont une floppeé d'absents, dont certains de taille : Heung-Min Son, Davinson Sanchez, Eric Dier, Steven Bergwijn, Cristian Romero, Ryan Sessegnon et Giovanni Lo Celso ne pourront pas affronter le Stade Rennais. Le club breton doit lui faire sans Jérémy Doku, Martin Terrier ou encore Lovro Majer pour cette rencontre. Les deux équipes sont privées de plusieurs titulaires potentiels.

Pour autant, les "chasseurs de stars" étaient déjà présents à Saint-Brieuc ce mercredi soir, pour accueillir les joueurs anglais qui vont passer la nuit dans la préfecture des Côtes-d'Armor, faute d'avoir pu trouver un hôtel à Rennes pendant le Space et l'Open Blot de Rennes. Preuve que la simple venue du finaliste de la Ligue des Champions en 2019 sur le sol breton est en elle-même un événement.

Deux équipes pas au mieux dans le jeu

Si l'affiche est bien réelle sur le papier donc, le jeu proposé par les deux équipes depuis le début n'invite pas au plus grand optimisme quand au spectacle qui sera proposé ce jeudi soir. Certes nous n'en sommes qu'au début de saison, mais jusqu'ici Rennes et Tottenham n'affichent pas ou peu de certitudes sur le terrain. Si les Spurs ont entamé leur saison de Premier League par trois victoires (toutes sur le score de 1-0), les coéquipiers d'Hugo Lloris ont été sévèrement battus le week-end dernier par Crystal Palace (3-0) et affichent un bilan offensif très faible, avec l'une des pires attaques du championnat anglais. "C'est vrai que c'est une équipe qui, pour l'instant, a très peu de possession de balle, constatait Bruno Genesio en conférence de presse d'avant-match. Elle procède beaucoup en contre-attaque, elle se crée très peu d'occasions, elle tire très peu au but. C'est un peu la même chose pour nous d'ailleurs", relevait, lucide, l'entraîneur rennais.

Le Roazhon Park ne devrait pas faire le plein

La dernière fois que Rennes avait accueilli une équipe londonienne devant son public, le Roazhon Park avait sans doute vécu l'une des soirées les plus mémorables de son histoire, avec une victoire 3-1 le 7 mars 2019 contre Arsenal, dans un stade en fusion de la première à la dernière minute. À l'époque, certains supporters étaient allés jusqu'à passer la nuit devant le stade pour obtenir des billets pour le match. Mais à l'époque, Rennes jouait un huitième finale de Ligue Europa. Ce jeudi face à Tottenham, il ne s'agit "que" d'un premier match de groupes de Ligue Europa Conférence.

Suspendu face à Arsenal en 2019, Hamari Traoré se souvient tout de même de cette soirée particulière et espère une ambiance aussi chaude contre Tottenham : "Oui c'était un très beau match de la part de l'équipe, il y avait une très belle ambiance. Tottenham c'est une belle affiche, maintenant c'est à nous de faire un gros match, de le remporter devant notre public, pour qu'ils soient 'on fire', parce qu'on a l'un des meilleurs publics en France. C'est à nous de les emmener avec nous et de faire un gros match".

Mais ce jeudi, le Roazhon Park ne devrait pas faire le plein, avec un peu plus de 20 000 billets vendus seulement pour la rencontre ce mercredi soir. Nul doute que les supporters présents sauront faire du bruit pour 29 000, mais le fait de ne pas avoir encore rempli le stade interroge là encore. Plusieurs raisons à cela : un horaire de 18h45 contraignant en semaine, le Space et l'Open de tennis de Rennes qui attirent eux aussi un large public, mais aussi une politique tarifaire pour la rencontre jugée excessive par une partie du public rennais. Dimanche, près de 25 000 personnes ont assisté à Rennes-Reims en Ligue 1. Ce jeudi soir, l'affluence pourrait être moindre au Roazhon Park.