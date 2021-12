Stade Rennais : touché à la cheville, Nayef Aguerd ne sera pas du déplacement à Monaco

Coup dur pour le Stade Rennais avant d'affronter Monaco ce mercredi soir pour la 19e journée de Ligue 1 : son défenseur central Nayef Aguerd ne sera pas du voyage. Le joueur de champ rennais le plus utilisé cette saison (2781 minutes disputées sur 2880 possibles) a ressenti une douleur à la cheville. Nayef Aguerd a effectué un test avant de partir, mais celui-ci s'est avéré non-concluant et ce seront donc Loïc Badé et Warmed Omari qui devraient être alignés ensemble dans l'axe en Principauté.

Pour l'heure, la participation de Nayef Aguerd à la CAN avec le Maroc en janvier n'est pas remise en cause.

Le groupe rennais à Monaco