Stade Rennais - Troyes : cette saison, au Roazhon Park, tout roule (ou presque) pour les Rennais

Derrière l'intouchable PSG, Rennes affiche le deuxième meilleur bilan de Ligue 1 à domicile cette saison. Lorsqu'ils jouent au Roazhon Park, les Rennais engrangent une moyenne de 2,1 points par match. S'ils s'y sont déjà inclinés à trois reprises (face à Reims, Lille et Nice), les hommes de Bruno Genesio ont fait du Roazhon Park le théâtre de leurs victoires références, face à Paris, Lyon, Clermont ou plus récemment Bordeaux.

La ferveur du Roazhon Park saluée par le coach et les joueurs

Qu'il est loin, et tant mieux, le temps où les observateurs fustigeant "l'ambiance de cathédrale" du Roazhon Park. Aujourd'hui, grâce en majeure partie au Roazhon Celtic Kop, la ferveur de l'enceinte rennaise est saluée par tous. Et quand on demande à Gaëtan Laborde ce qui explique les bons résultats rennais à domicile, c'est évidemment l'un des arguments cités par l'attaquant rennais : "Déjà, quand on joue à la maison, il faut créer cette force-là. Il faut que les équipes viennent ici en se disant que ça va être très dur de ramener quelque chose. On doit se servir de ça pour être efficaces, marquer des buts, gagner des matchs. On a un public qui est top pour nous aider là-dedans donc je pense qu'on a tout pour faire des bons matchs à domicile."

Bruno Genesio appuie : "C'est vrai qu'il y a une ambiance, lorsque le public peut venir au stade, qui est exceptionnelle ici et qui, certainement, nous aide énormément à nous transcender." Malgré la mise en sommeil pendant plusieurs matchs du RCK et la jauge contre Bordeaux, les joueurs et le coach ont su puiser dans l'énergie du stade pour aller chercher, déjà, 8 succès à domicile depuis le début de saison.

Un jeu léché plus performant à domicile

Dans son antre, le Stade Rennais a la deuxième meilleure attaque (27 buts marqués) de Ligue 1, et la deuxième défense (8 buts encaissés). Et s'il loue le public, Bruno Genesio voit aussi dans le style de son équipe des raisons à ses bonnes performances au Roazhon Park : "On a aussi un jeu, je pense, qui fait qu'à domicile on est plus performants. Parce qu'on a beaucoup de prises de risque, beaucoup de joueurs qui participent aux attaques, donc forcément on se crée des occasions, on marque des buts. Mais il faudra garder à l'esprit la notion d'équilibre lorsque l'on a le ballon."

Ce dimanche, ce sont les Troyens qui se présentent au Roazhon Park. Troyes qui présente l'avant-dernier bilan du championnat à l'extérieur, avec dix points pris tout de même, et trois victoires hors de leurs bases depuis le début de saison.