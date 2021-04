Stade Rennais : sans Aguerd et Da Silva, quelle défense centrale pour affronter Dijon ?

Le Stade Rennais affronte la lanterne rouge de Ligue 1, Dijon, ce dimanche (15h) au Roazhon Park pour la 34e journée de Ligue 1. Lancés dans leur course à la 5e place, les Rouge et Noir devront faire sans Nayef Aguerd et Damien Da Silva, suspendus, pour cette rencontre. Sans sa charnière habituelle, plusieurs choix s'offrent à Bruno Genesio dans l'axe de la défense. Le coach rennais a déjà annoncé qu'il ne reculerait pas Steven Nzonzi d'un cran. Gerzino Nyamsi, 3e défenseur central cette saison devrait partir titulaire. Qui pour l'accompagner ? On fait le point.

Brandon Soppy, le favori sur le papier

Brandon Soppy avait été titularisé dans l'axe de la défense en Champions League face à Séville au Roazhon Park (1-3) © Maxppp - Laurent Lairys

Très en vue en début de saison, Brandon Soppy a évolué lors de 5 de ses 6 titularisations cette saison sur le côté droit de la défense. Face à Séville au Roazhon Park en Ligue des Champions, le défenseur de 19 ans avait disputé 90 minutes dans l'axe aux côtés de Damien Da Silva puis d'Aguerd sur les 20 dernières minutes. Une rencontre lors de laquelle il n'avait pas particulièrement brillé, avec un marquage un peu lâche sur le 3e but sévillan d'En-Nesyri. Brandon Soppy a également parfois joué dans l'axe de la défense chez les jeunes du Stade Rennais. Cette expérience dans un match de Ligue des Champions lui donnera-t-elle l'avantage au moment où Bruno Genesio couchera son onze sur le papier ?

Lesley Ugochukwu, la pépite redescend d'un cran ?

Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation, Lesley Ugochukwu est à ce jour le plus jeune joueur de l'effectif professionnel rennais, ayant fêté ses 17 ans il y a un mois. Le natif de Rennes évolue principalement au milieu de terrain chez les jeunes. En début de saison, il s'était montré performant en défense centrale avec la N3 lors du derby contre la TA Rennes. Celui qui porte les couleurs Rouge et Noir depuis la catégorie U9 s'est assis à cinq reprises sur un banc de Ligue 1 cette saison, sans jamais entrer en jeu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Warmed Omari, le défenseur central de métier

Le défenseur rennais Warmed Omari © Maxppp - Philippe Renault/PHOTOPQR/OUESTFRANCE

Si l'on s'en tient à l'effectif professionnel du Stade Rennais et aux postes "naturels" de chaque joueur, c'est Warmed Omari qui est le 4e défenseur central du groupe pro des Rouge et Noir. L'ancien de la TA Rennes postule donc pour accompagner Nyamsi. A 21 ans, il n'a encore jamais joué avec les pros, même s'il s'est assis deux fois sur le banc en L1 cette saison. Le défenseur longiligne a participé aux séances d'entraînement avec le groupe professionnel cette semaine, alors qu'il avait passé la majorité de la saison avec le groupe N3. Il est le plus âgé des joueurs à postuler pour épauler Nyamsi face à Dijon.

Rayane Doucouré, dans les pas de Joris Gnagnon ?

En N3, c'est Rayane Doucouré qui accompagne généralement Warmed Omari en charnière lors des quelques matchs disputés cette saison par la réserve du Stade Rennais. Né en 2001, il n'est pas sous contrat professionnel chez les Rouge et Noir. Suivra-t-il la trajectoire de Joris Gnagnon, qui avait disputé début 2016 plusieurs matchs avec l'équipe première avant de signer son premier contrat professionnel quelques semaines plus tard ? Lui aussi a participé à certaines séances d'entraînement avec le groupe pro ces dernières semaines. C'est la grosse cote de cette liste.