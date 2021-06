Stade Rennais : une collection exceptionnelle de maillots mise aux enchères

C'est une vente exceptionnelle. 120 maillots de football, tirés de la collection personnelle de Pierrick Hiard ancien gardien du Stade Rennais dans les années 80, est vendue aux enchères. Une collection amassée durant les 20 ans de carrière du footballeur. "Depuis tout jeune j'aimais bien avoir de beaux maillots, les échanger avec des copains", reconnaît Pierrick Hiard.

Des maillots particulièrement rares parce que quasiment introuvable. L'ancien gardien rennais reconnaît, "c'est vrai que c'était une autre époque. On n'avait pas de nouveaux maillots tout les week-ends. On en avait un ou deux pour la saison. En 20 ans de carrière j'ai réussi à avoir quelques beaux maillots. Ils étaient là depuis 30 ou 40 ans chez moi." Dans le lot beaucoup de maillots anciens du Stade Rennais, dont quelques noms qui rappelleront peut-être des souvenirs aux supporters : Fares Bousdira, Laurent Delamontagne ou encore Erik Van Den Boogard.

Le maillot de Marcel Aubour

La pièce maîtresse pour les amoureux des Rouge et Noir, un maillot de Marcel Aubour porté pendant la demi-finale de la coupe de France 1971, remportée par Rennes face à l'Olympique de Marseille aux penaltys. Ce maillot lui a été donné des mains du héros de la coupe de France lui-même. "Lui était en équipe de France A, moi en équipe de France junior et on voyageait ensemble pour aller à Paris, parce que les matchs étaient le même week-end", raconte Pierrick Hiard. "Avec ses copains de 1971 il ramène la Coupe de France à Rennes alors avoir ce maillot c'était super pour moi."

Un maillot en très bon état, si ce n'est des trous au niveau du coude. "Parce que je le mettais à l'entraînement", s'amuse Pierrick Hiard. "J'étais content de porter le maillot de Marcel pour m’entraîner, mais on était sur le terrain stabilisé route de Lorient. Il a pris quelques bûches", sourit l'ancien gardien rennais.

Faire plaisir aux collectionneurs

Des maillots que Pierrick Hiard a très longtemps gardé chez lui, sans vraiment les mettre en valeur. Il a été convaincu de les proposer aux collectionneurs par Jean-Marc Leynet, expert en vente aux enchères d'objets sportifs. Mais si la quantité de maillots est impressionnante, Pierrick Hiard ne cède pas tout. "Vous savez j'ai gardé mes plus beaux maillots qui représentent mes plus beaux souvenirs. Mon maillot de l'équipe de France (ndlr : une sélection, en 1981) ou par exemple mon maillot de la finale de coupe d'Europe (ndlr : avec le SC Bastia face au PSV Eindhoven en 1978)"

Alors que la mode des maillots portés en match prend de l'ampleur chaque année, cette collection impressionne par la quantité et la qualité des pièces. "C'est la première vente aussi importante qui a lieu en Europe. Il n'y en a jamais eu avec autant de maillots", estime Jean-Marc Leynet. Pour Pierrick Hiard, plutôt que de laisser ces maillots prendre la poussière et s’abîmer, "autant faire plaisir aux collectionneurs et à ma famille." Il a promis de très belles vacances à ses enfants et petits-enfants l'été prochain.

La vente est organisée par Drouot et est à suivre sur ce lien.