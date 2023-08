Stade Rennais : une nouvelle émission tous les lundis sur France Bleu Armorique

La Ligue 1 a repris depuis quelques semaines, et vous pouvez vivre depuis sa rentrée, comme depuis près de 40 ans, les matchs du Stade Rennais en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu Armorique. Cette saison, nous vous proposerons une nouvelle émission entièrement consacrée au club, tous les lundis de 18h à 19h : "Le lundi c'est Rauzy !". Elle sera animée par notre journaliste François Rauzy, qui suit l'actualité du club au quotidien pour France Bleu.

Des experts et des supporters autour de la table

Après le journal de 18h de France Bleu Armorique, François Rauzy sera aux commandes avec à ses côtés deux experts football, anciens joueurs ou coachs, et deux supporters du club, pour débattre de l'actualité du Stade Rennais. Ils reviendront sur le match du week-end dans "Le Débrief", passeront au crible les prestations des joueurs dans "Les Tops/Flops", et partageront leurs coups de cœur et leurs coups de gueule.

Un débat autour d'une question posée par notre journaliste sera également au programme pour nos invités et pour les auditeurs qui souhaitent intervenir en direct en appelant notre standard au 02.99.67.35.35. On jettera également un œil "Dans Le Rétro" grâce aux archives de Matthieu Lecharpentier de Rouge Mémoire. Vous pourrez enfin jouer en compagnie de nos intervenants avec un quiz sur le Stade Rennais en composant le numéro du standard de France Bleu Armorique. L'émission sera disponible en podcast sur francebleu.fr et sur l'application Ici.

Pour la première de l'émission ce lundi 4 septembre nous recevrons côté supporters Fabrice Pinel de Rouge Memoire et Benjamin Chedeville, patron du bar "Le Roazhon Pub" situé route de Lorient en face du stade, et côté experts nos consultants football Gaël Danic et Pierre-Yves David, tous deux anciens joueurs des Rouge et Noir.

Des émissions en extérieur et des invités ponctuels

Mais l'émission pourra aussi changer de forme selon les circonstances : nous recevrons épisodiquement des invités acteurs du Stade Rennais, joueurs, coach ou dirigeants en direct.

A l'occasion, "Le lundi c'est Rauzy!" se délocalisera pour des émissions hors des studios de France Bleu Armorique, dans des lieux de Rennes liés au club.