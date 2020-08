Stade Rennais : une victoire et une belle performance collective face à Saint-Etienne

Après un premier quart d'heure parfois poussif, le Stade Rennais s'est facilement imposé ce mercredi 12 août au Roazhon Park face à Saint-Etienne. Malgré de nombreux changements tout au long du match, l'équipe n'a jamais semblé perdre son assise collective. "On est montés en intensité par rapport au dernier match, ça c'est un évidence" affirmait Julien Stéphan à l'issue de la rencontre. Dans un Roazhon Park vide, que le club retrouvait après cinq mois d'absence, les joueurs ont fait le boulot.

En effet, ses joueurs n'ont rien lâché, pressant l'équipe stéphanoise assez haut sur le terrain. A la trentième minute, Benjamin Bourigeaud renverse le jeu sur le côté droit vers Hamari Traoré, le latéral rennais centre au premier poteau vers M'baye Niang, qui ouvre la marque d'une tête décroisée (1-0, 30'). James Léa-Siliki sort à la 38e suite à une blessure musculaire.

A la mi-temps, Julien Stéphan procède à quatre changements, lançant notamment Romain Del Castillo, auteur d'une très belle prestation. Plusieurs changements suivront au cours de la période et le coach rennais changera intégralement son onze, à l'exception de Pepe Bonet, titulaire dans la cage rennaise ce soir avec les absences de Salin et Mendy. Lancé à la limite du hors-jeu, Martin Terrier trompe Bajic d'une plat du pied droit (2-0, 83'). Trois minutes plus tard, c'est Romain Del Castillo qui trompe la vigilance de la jeune arrière-garde des Verts, et qui lobe Bajic du pied gauche (3-0, 86'). Jamais Rennes n'a semblé inquiété par l'AS Saint-Etienne dans cette rencontre.

Prochain, et dernier match de cette préparation estivale, le déplacement à Nice ce samedi 15 août pour les Rouge et Noir.

Le onze rennais : Bonet - Traoré (Boey, 46'), Da Silva (Soppy, 60'), Brassier (Nyamsi, 46'), Maouassa (Truffert, 60') - Nzonzi (Gélin, 46'), Bourigeaud (Tait, 71'), Léa-Siliki (Martin, 38') - Gboho (Terrier, 60'), Raphinha (Del Castillo, 46'), Niang (Hunou, 60')

Les réactions

Julien Stéphan : "On est montés en intensité par rapport au dernier match (face à Brest, NDLR), ça c'est une évidence. On a eu une quinzaine de minutes un peu timorées au départ et puis après on a pris l'ascendant dans le jeu. On a pris la maîtrise du ballon, on a récupéré la balle beaucoup plus vite, on a été intéressants dans le pressing. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de situations de buts. Si on veut être exigeant et on doit être exigeants, on peut regretter de ne pas avoir marqué davantage. C'est un match intéressant qui nous montre que l'on peut monter en puissance sur la dimension athlétique. Tout part de là, dans l'intensité qu'on est capables de mettre dans le jeu."

Romain Del Castillo : "On est bien rentrés dans le match, surtout dans les duels. On en a pas perdu beaucoup, et à la récupération du ballon on a su bien l'utiliser. C'est ce que le coach avait demandé."