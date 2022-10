Stade Rennais : une vingtaine de supporters rennais exclus pendant le match face à Angers

Les supporters rennais sont venus en nombre ce dimanche 23 octobre au Stade Raymond Kopa d'Angers pour soutenir le Stade Rennais lors de cette 12e journée de Ligue 1 et le succès 2-1 face au SCO d'Angers. Mais une vingtaine de fidèles des Rouge et Noir n'ont pas pu assister au but de Lovro Majer en toute fin de rencontre. La raison : ils ont été exclus pendant la rencontre car ils avaient célébré l'ouverture du score du Stade Rennais.

"J'ai fait plus de 300km pour venir voir ce match et forcement je suis déçu de sortir à la mi-temps" - Édouard, supporter rennais

La scène se déroule dans la tribune Pierre de Coubertin, derrière un but, là où étaient situés le parcage rennais et le principal groupe d'ultras angevins. "Déjà au début du match, on sentait une atmosphère pesante avec beaucoup de policiers et de membres de la sécurité", explique Hugo, un fidèle du Stade Rennais. Il était interdit de porter un maillot, une écharpe ou bien une casquette du Stade Rennais selon les mesures prises par la préfecture du Maine-et-Loire, qui avait placé ce match comme rencontre à risque.

C'est le but d'Amine Gouiri juste avant la mi-temps qui provoque une série d'expulsions comme l'explique Édouard, étudiant à Angers et supporter Rouge et Noir. "Je célèbre le but un peu comme si j'étais au Roazhon Park et puis là, il y a deux personnes de la sécurité qui m'attrapent le bras et qui me mettent dehors, tout simplement", se désole le jeune breton.

"J'ai fait plus de 300km pour venir voir ce match et forcement je suis déçu de sortir à la mi-temps. Ce n'est que du football", précise Hugo, toujours en colère face à ce traitement. "Je peux comprendre que l'on demande à des personnes de partir en cas de bagarre, mais là, je n'ai rien fait, juste chanter. C'est beaucoup de frustration", poursuit-il.

"Visiblement la sécurité a été dépassée lors du match"

Normalement, les supporters de cette tribune devaient être replacés dans le parcage visiteurs de 700 places. Mais il y avait déjà 900 personnes, forçant une centaine de personnes a été placés en périphérie de celle-ci. Victor, 27 ans, est venu avec son papa et son cousin. Il se retrouve expulsé pendant la pause alors qu'il revenait des toilettes. "J'ai été dénoncé par des supporters angevins et la sécurité m'a demandé de partir immédiatement."

Victor est pourtant habitué des grands matchs européens notamment à Anfield ou bien à San Siro, là où l'animosité entre les clubs est forte. Il est surpris de la tournure des évènements pour un "simple Angers - Rennes".

La série d'expulsions, elle, s'est poursuivie jusqu'à la fin du match, comme le relate Clément, l'un des supporters rennais. "On voyait même des amis, certains Angevins, d'autres Rennais se faire sortir sans raison. La sécurité ne faisait pas de différence. Si l'on avait le malheur de chanter ou d'applaudir le Stade Rennais, c'était dehors", souligne-t-il.

Finalement lui aussi sera expulsé pour avoir applaudi l'un des joueurs de Bruno Genesio comme une trentaine d'autres personnes. C'est ce qu'annonce la préfecture du Maine-et-Loire qui précise que ces règles avaient pourtant été évoquées avant la rencontre.

La direction du SCO d'Angers n'a pas répondu à nos sollicitations.