Stade Rennais : vers une prolongation de trois ans pour Benjamin Bourigeaud

Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat avec le Stade Rennais, et qu'il disposait d'un bon de sortie cet été, Benjamin Bourigeaud se dirige vers une prolongation de contrat avec les Rouge et Noir, comme révélé plus tôt dans la semaine. Le milieu de terrain, qui sort d'une saison exceptionnelle (13 passes décisives et 11 buts en Ligue 1) sur les bords de Vilaine, devrait selon nos informations conclure une prolongation longue durée de trois ans avec le Stade Rennais, prolongation assortie d'une revalorisation salariale. Il serait ainsi lié au club jusqu'en 2026.

Un engagement sur le long terme pour le joueur de 28 ans, qui réaffirmerait ainsi, malgré ses envies de départ cet été, son attachement aux couleurs qu'il défend depuis cinq ans, pour autant de qualifications européennes du club sur la période. Quelques détails sont encore à régler quant à cette négociation contractuelle, qui pourrait connaître une issue favorable ce week-end ou en début de semaine prochaine.