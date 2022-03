Stade Rennais : Warmed Omari et Adrien Truffert convoqués en équipe de France espoirs

Depuis le début de saison, c'est son remplaçant en club, Loïc Badé, qui avait la préférence de Sylvain Ripoll au moment de composer sa sélection Espoirs. Ce jeudi, Warmed Omari a connu le bonheur d'être appelé chez les Bleuets pour la première fois de sa jeune carrière. A 21 ans, le défenseur central formé à Rennes devrait connaître pour la première fois la joie de porter le maillot bleu, lui qui n'a jamais été appelé dans les équipes de France jeunes. Son coéquipier Adrien Truffert est lui une nouvelle fois appelé chez les Bleuets, tandis que Loïc Badé, blessé, sort de la liste de Sylvain Ripoll.

Warmed Omari avait également été approché par la sélection comorienne, dont il a la nationalité, pour disputer la CAN en janvier dernier, mais il avait préféré se concentrer sur sa saison en club. Trois anciens rennais font également partie de cette sélection espoirs : le Vannetais Georginio Rutter, formé à Rennes et qui joue aujourd'hui à Hoffenheim, le Fougerais Eduardo Camavinga (Real Madrid) et le Monégasque Sofiane Diop.

L'équipe de France Espoirs doit disputer deux matchs à Calais lors de ce rassemblement de mars : le premier le 24 mars face aux Iles Féroé (Qualifications Euro U21) et le second le 28 face à l'Irlande du Nord (match amical).

La liste de Sylvain Ripoll