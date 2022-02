Stade Rennais : Warmed Omari récolte les fruits de la patience

Révélation de la saison au Stade Rennais, Warmed Omari a brillé vendredi soir au Parc des Princes, malgré la défaite 1-0 du Stade Rennais. Ce n'est pas la première performance majuscule du jeune défenseur central de 21 ans, qui découvre la Ligue 1 cette saison. Avant de se révéler, Warmed Omari a du franchir les étapes une par une, sans se frustrer.

Un parcours construit pas à pas

Lorsqu'il intègre le Stade Rennais et son équipe U15, après avoir joué à la TA Rennes, Warmed Omari est alors sous les ordres de Romain Ferrier, qui se souvient des premiers pas du jeune homme dans son équipe : "C'était un garçon que l'on ne voyait pas la semaine, parce qu'il était au pôle espoirs de Ploufragan, et on ne le retrouvait que sur les week-ends en compétition. Au départ, le contact n'était pas évident, parce que c'est un garçon qui est très réservé, qui avait un rapport à l'adulte assez méfiant. On devait comprendre comment fonctionnait le joueur mais surtout l'homme qui se construit. L'idée au départ ça a été de créer un contact, et de savoir quelle clef d'accès il fallait pour accéder au jeune homme. C'est un garçon qui avait un fort caractère, mais qui ne savait pas comment l'exprimer. Le jeune joueur avait déjà de bonnes qualité techniques et une très bonne vision de jeu."

Landry Chauvin, qui retrouve la direction du centre de formation rennais en février 2015, avant de la quitter en 2019, se remémore le jeune Warmed Omari : "En 2015, il est au pôle espoirs de Ploufragan, il a déjà un accord de non-sollicitation avec le Stade Rennais. Il est dans la promo des Tattevin, Isidor, Picouleau, je parle des Rennais notamment, qui gagnent tout. Ils se baladaient, ils jouaient super bien au ballon, c'était avec Romain Ferrier. En 2015/2016, il y a 20 joueurs nés en 2000 qui intègrent le centre, ce qui est énorme. Quand on fait le bilan, six-sept ans après, qui reste de cette génération en équipe première ? Il n'en reste que deux : Warmed Omari et Lorenz Assignon. C'est une vraie leçon pour les formateurs : chacun a son parcours. A l'époque, personne n'aurait imaginé que ces deux garçons seraient toujours au club sept ans après, et en équipe première. Ils ont maturé un peu plus longuement que les autres." Une maturité "tardive" mais qui ne doit pas faire oublier que le parcours précoce d'un Eduardo Camavinga n'est pas la norme.

Warmed Omari et Lorenz Assignon sont les deux derniers joueurs de la génération 2000 du Stade Rennais à être toujours au club © Maxppp - Vincent Michel / Ouest-France

S'il y a un éducateur qui vous dit aujourd'hui qu'il était sûr que Warmed Omari deviendrait le joueur qu'il est aujourd'hui, le gars ment un peu, franchement. - Landry Chauvin

Landry Chauvin ne cache pas son étonnement devant le niveau de jeu affiché aujourd'hui par Warmed Omari :"Là où il a vraiment progressé, c'est dans la gestion des émotions. Il avait des qualités, mais il avait beaucoup d'irrégularité dans ses performances, parce qu'il était capable de sortir de ses matchs, soit parce qu'il considérait une décision arbitrale comme une injustice, soit parce qu'il n'avait pas fait un bon choix et ça perturbait le reste de son match derrière. Mais le parcours de Warmed est beau dans la mesure où rien n'a été facile pour lui, parce qu'il est allé tout chercher. Il n'a pas signé pro direct, il est passé par la cage stagiaire. Comme un Danzé ou un Lemoine, on ne lui a proposé qu'un an au début. A un moment on s'est même demandés avec Julien Stéphan s'il était vraiment un défenseur central, on l'a même essayé en six ou en latéral." Le sélectionneur de l'équipe de France U19 va plus loin : "Je vais être honnête : _s'il y a un éducateur qui vous dit aujourd'hui qu'il était sûr que Warmed Omari deviendrait le joueur qu'il est aujourd'hui, le gars ment un peu, franchement_. Je n'ai jamais entendu un éducateur le dire, sinon on lui aurait proposé directement un contrat pro. Je suis agréablement surpris, bien évidemment. Je mentirais si je disais l'inverse. (...) Et si le Stade Rennais pense que Warmed va atteindre ce niveau-là, je pense qu'il ne prennent pas Loïc Badé pour le montant qui a été annoncé."

Romain Ferrier, qui entraîne aujourd'hui les U19 de Bordeaux, abonde : "C'est sûr qu'on savait que ce n'était pas le garçon, par rapport à certains de sa génération (Warmed Omari est né le 23 avril 2000, NDLR) voire des générations suivantes, qui allait arriver tout de suite. Je partage l'avis de Landry, mais c'est aussi un parcours de formation que peuvent avoir les jeunes joueurs. On sent qu'il y a un potentiel, après c'est que fait-on, nous formateurs, pour l'accompagner, pour gommer les choses parasites et qu'il comprenne certaines choses ? Sans se jeter des fleurs, ça a été plutôt bien fait."

Un entourage sain

Si le parcours de Warmed Omari est aussi exemplaire, c'est également parce que l'entourage du joueur semble sain. Contrairement à certains très jeunes joueurs et leurs représentants, parfois impatients, Omari n'a jamais rien réclamé.

"La structure qui l'accompagne a mis des choses en place autour de lui pour qu'il se sente de mieux en mieux, explique Romain Ferrier. C'est l'exemple même de bons conseillers : ils l'ont encadré, ils ont pris le temps, ils ont été patients avec lui."

Landry Chauvin : "Quelques fois sa maman apprenait au cours des réunions son emploi du temps, quelle équipe on avait joué le week-end... Il a suivi une scolarité exemplaire, il a tout eu du premier coup, il a eu un bac +2 au sein de l'ETP Odorico. C'est un garçon qui a eu la tête sur les épaules au niveau scolaire, et il en récolte simplement les fruits aujourd'hui. Je pense que le fait que la plupart de ses copains quittent le club au fur et à mesure lui a permis lui de s'ouvrir beaucoup plus qu'il ne l'était auparavant."

"Il n'a pas voulu griller les étapes, il a accepté ce que le club lui proposait. C'était un deal gagnant-gagnant pour toutes les parties. C'est un garçon qui a besoin de repères autour de lui pour bien s'exprimer : le Stade Rennais et la ville de Rennes le lui ont offert", dit encore Landry Chauvin. Warmed Omari a d'ailleurs prolongé son contrat avec Rennes en décembre, il est désormais Rouge et Noir jusqu'en 2026.

Un exemple pour les générations futures ?

Warmed Omari fait partie des nombreux joueurs de talent nés en 2000 et en 2001 à être passés par le Stade Rennais. Si Yann Gboho est toujours son contrat avec Rennes, Lucas Da Cunha, Alexis Trouillet, Sofiane Diop, Wilson Isidor ou encore Mathis Picouleau ont déjà quitté le club. Son exemple doit-il servir pour les prochaines générations de rennais talentueux au centre de formation ? Landry Chauvin nuance : "Quand on propose contrat pro direct à Diop et Isidor parce qu'ils sont en équipe de France, qu'ils sont les plus performants de leur génération, c'est complètement logique, c'est leur parcours à l'instant T. C'est l'entourage, surtout. Pour Warmed, je pense que lui se sent bien à Rennes, et que c'est un élément déterminant. S'il y avait eu quelque chose à côté dans sa vie rennaise qui l'avait "embêté", je pense qu'il y a longtemps qu'il serait parti. Lui a besoin de repères."

Pour Landry Chauvin, l'exemple de Warmed Omari est une belle leçon pour les éducateurs : "Pour moi, s'il y a une chose à retenir, c'est pour nous les formateurs : il ne faut pas porter de jugement hâtif. Malheureusement de plus en plus les dirigeants nous demandent des jugements hâtifs, parce que les jeunes représentent un potentiel d'avenir pour le club. Et on est obligés de se prononcer."

Romain Ferrier : "C'est un peu la fable de La Fontaine du Lièvre et de la Tortue : aujourd'hui les jeunes générations veulent beaucoup de choses très vite. Et lui a été un peu plus patient. Mais il savait aussi qu'il avait quelques manques et que ça allait lui demander du temps. Et il n'a pas été parasité, il savait où il voulait aller. Il a cru aussi au projet du club et des personnes qui l'entouraient. Après c'est chacun son parcours. Et on voit que la précocité ne fait pas la durée non plus."

Et c'est justement la prochaine étape pour Warmed Omari : réussir à performer au haut niveau dans la durée. Le défenseur central est sur la bonne voie, reste à confirmer les belles promesses de cette première saison en Ligue 1.