Stade Rochelais - Gloucester : du monde pour l'ouverture de la billetterie

La billetterie pour assister à la demi-finale de challenge européen entre le Stade rochelais et Gloucester a ouvert ce lundi. Les abonnés sont les premiers à pouvoir en bénéficier. Et c'est bien parti pour que le match, prévu le samedi 22 avril, se joue à nouveau à guichets fermés.

"C'est la dernière ligne droite". Un supporter, croisé dans les allées du Stade Marcel Deflandre à La Rochelle, l'admet volontiers. Comme lui, ils sont une cinquantaine, dès 13 heures, à patienter en file indienne. Tous venus chercher le précieux sésame, celui qui leur permettra d'assister à une demi-finale d'une compétition européenne. Historique pour le club et donc forcément aussi pour Christian, la cinquantaine : "on en profite parce qu'en début de saison on ne pensait pas arriver à un tel niveau. Leader du top 14, et demi finaliste de la Coupe d'Europe. Alors il faut les soutenir pour continuer à rêver".

On profite et on va les suivre jusqu'au bout

Une telle affiche attire du monde. La salle de réception sous la tribune Port Neuf fait donc office de guichets. Pour le moment, seuls les abonnés y ont accès. Francis ne rate aucun match depuis cinq ans : "je suis venu récupérer ma place et celle de mon frère". Marie-Laure a traversé un pont et rallié le continent pour l'occasion. Cette Rétaise a le bronzage et le sourire de saison, bien aidé par les résultats de ses protégés : "c'est inopiné, impromptu, on ne pensait pas être à ce niveau là, alors on profite et on va les suivre jusqu'au bout".

11 400 abonnés prioritaires

Et on voit mal le Stade rochelais échouer chez lui dans son stade Marcel Deflandre, lieu imprenable depuis près d'un an. Surtout, les Jaunes et noirs n'ont plus perdu depuis le mois de novembre, toutes compétitions confondues. Maillot sur les épaules, Jonathan vient de récupérer sa place, avec la sensation d'avoir, entre ses mains, un moment d'histoire : "Quoi qu'il arrive, c'est collector. Ce ticket, je vais le garder et peut-être même l'encadrer". Et pour éviter de plus longues files d'attente, il a déjà anticipé le coup. Si La Rochelle n'est pas encore officiellement qualifié pour les demi-finales du Top 14, il a été visionnaire et s'y est pris plus tôt: dès le mois de septembre dernier.

© Radio France - Nathan Mergy

Les 11 400 abonnés seront prioritaires jusqu'au jeudi 13 avril. Ensuite les places seront mises en vente à l'ensemble du public. Disponibles sur internet ou dans les différentes boutiques du club.