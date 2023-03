Stade St Symphorien : après un espace de coworking, Bernard Serin veut construire trois nouveaux angles

Bientôt un espace de Coworking à St Symphorien. Le FC Metz Stadium et l'entreprise Now Coworking & Now Connected ont signé hier une convention de partenariat pour créer, dans l'angle sud-ouest du stade et une partie de la nouvelle tribune sud, un espace de 1700m2, qui pourrait accueillir jusqu'à 200 " coworkers ", des étudiants-entrepreneurs, des startup ou encore des salariés de filiales de grands groupes. Montant de l'investissement : 2 millions d'euros. Les travaux vont débuter prochainement et le chantier sera livré durant l'été 2024. Le groupe Now Connected dispose déjà de 20 centres de coworking en France...Celui de Metz est le premier dans un stade de foot.

Pour Maxime Givon, le directeur général de Now Connected & Now Coworking, explique que son groupe veut poursuivre à Metz son implantation dans le Grand Est.

Bernard Serin, le président du FC Metz se réjouit de l'arrivée de cet espace de Coworking à St Symphorien. Un stade qui devient réellement un équipement multifonctionnel.

Un stade à " énergies positives "

Après cet espace de Coworking et en attendant un possible amphithéâtre dans l'enceinte de la nouvelle tribune Sud, le président Serin a rappelé aussi les autres projets qui lui tiennent à coeur à St Symphorien. Le grand patron grenat aimerait réaliser trois nouveau angles, dont deux qui n'étaient initialement pas prévus (à proximité de la Tribune Nord).

