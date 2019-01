STAGE QATAR - Le PSG devant plus de 5 000 personnes à l'entraînement

Ce mardi, pour sa deuxième séance d'entraînement de la journée à Doha, le PSG a ouvert sa séance d'entraînement au public. Plus de 5 000 personnes se sont réunis au Khalifa Stadium pour applaudir Neymar et ses coéquipiers.

Thiago Silva et ses coéquipiers en bord de pelouse du Khalifa Stadium

Doha, Qatar

Belle surprise pour le PSG qui pour son deuxième entraînement du jour s'est retrouvé devant plus de 5 000 spectateurs. Pour cette séance ouverte au public au Khalifa Stadium de Doha, de nombreux enfants accompagnés de leurs parents sont venus voir Neymar et ses coéquipiers. C'est d'ailleurs le brésilien qui a reçu le plus d'encouragement lors de cette entraînement où les parisiens ont effectué un footing, des jeux de passes avant de terminer par une opposition 6 contre 6.

Footing pour commencer l'entraînement au Khalifa Stadium (Doha, Qatar) © Radio France - Bruno Salomon