STATISTIQUES Que ferait l'AS Saint-Etienne sans Loic Perrin ?

Le capitaine de l'ASSE, également l'un des ambassadeurs à vie du club depuis 2013, n'en finit pas de se rendre indispensable. France Bleu vous explique pourquoi, chiffres à l'appui.

Les louanges, déjà très régulières, se font encore plus appuyées depuis dimanche soir après le match titanesque du capitaine stéphanois face à Metz auteur d'un but, d'une passe décisive et d'un sauvetage décisif. Les supporters des Verts l'adorent parce qu’il est aujourd'hui le seul titulaire né à Saint-cyrienne, parce qu’il est parti pour ne porter que le maillot vert durant toute sa carrière et parce que ce n'est pas la première fois qu'il sauve l'ASSE par des actions déterminantes. Un constat fait aussi par les observateurs extérieurs : l'entraineur de Metz Philippe Hinschberger a par exemple estimé dimanche qu'il faudrait lui "faire une statue".

Pourquoi "Dieu Perrin" est indispensable