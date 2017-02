Statu quo au sommet de la Ligue 1

Monaco devant, Paris à trois longueurs. La 24ème journée de Ligue 1 ne changera rien à la situation en tête du classement. L'AS Monaco (2-1 à Montpellier) et le Paris Saint-Germain (2-1 face à Lille) ont gagné ce mardi soir. Mais les Parisiens ont souffert inutilement...

Décidément, rien n'est simple pour le Paris Saint-Germain dans ce championnat de France de Ligue 1. Alors que les joueurs d'Unai Emery se dirigeaient vers un succès logique, ils ont offert l'égalisation à une équipe lilloise qui n'en demandait pas tant ce mardi soir au Parc des Princes.

Sous le pressing des attaquants du LOSC, Thiago Silva remet en retrait pour Alphonse Areola. Le gardien parisien sort tranquillement dribbler Bauthéac avant de se faire subtiliser le ballon par De Préville, qui marque dans le but vide. On joue alors la 86ème minute et le PSG est à ce moment-là à 5 points du leader monégasque. Mais les Parisiens vont (encore) s'en sortir, grâce à son joueur le plus efficace du moment : Lucas. Le Brésilien, servi par Matuidi, arrache la victoire dans le temps aditionnel (90ème+2).

Bien qu'indiscutable (77% de possession, 20 tirs à 4), la domination parisienne mit bien du temps à se concrétiser au tableau d'affichage. La faute notamment à un bloc lillois compact et solide. Inefficace, le 4-2-3-1 aligné par Unai Emery au départ a basculé en 4-3-3 avec la sortie de Ben Arfa remplacé par Rabiot peu après l'heure de jeu. C'est finalement Edinson Cavani qui a ouvert le score dix minutes plus tard (70ème), son 23ème but de la saison en championnat.

L'essentiel est fait pour Paris, mais que d'émotions ! Difficile d'espérer avoir la moindre chance contre le FC Barcelone, attendu mardi prochain au Parc des Princes, quand on peine autant à dominer Dijon et Lille, équipe de seconde partie de tableau en Ligue 1.

Un peu plus tôt, Monaco s'était imposé un peu plus facilement à Montpellier (2-1) en se mettant à l'abri dès la 20ème minute, même si la fin de match a été plus difficile (expulsion de Jemerson). Dans l'autre rencontre du soir, Bordeaux (prochain adversaire du PSG) s'est imposé à Caen 4-0. Les autres matches de cette 24ème journée se joueront mercredi...