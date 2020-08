Steeve Yago : "Le coach attend que je fasse mon rôle de défenseur à 100%"

Steeve Yago entame sa deuxième et dernière année de contrat au SM Caen. Arrivé de Toulouse la saison passée en toute fin de mercato, le défenseur burkinabé veut apporter plus à son équipe afin de jouer encore plus haut.

Face à Clermont, ce samedi 22 août, Steeve Yago va retrouver le chemin de la compétition dont il est privé depuis le 07 février dernier et un derby au Havre (1-1).

Expulsé pour un mauvais geste sur Ertugrul Ersoy, le défenseur droit du SM Caen avait ensuite écopé d'une lourde sanction.

"J'avais pris quatre matchs de suspension portés à cinq en raison de mes cartons jaunes. Il me restait encore le match à Valenciennes à purger que l'on n'a pas joué en raison du confinement. Mais la Ligue a décidé d'annuler tous les matchs de suspension sur les joueurs donc cela repart à zéro pour moi.

Sur le terrain, ce sont des gestes à ne pas faire mais voilà c'était une petite friction avec un joueur du Havre. Aujourd'hui je ne lui en tiens pas rigueur. Je me suis excusé auprès de lui. C'était un petit geste déplacé que je ne referai plus."

L'an passé, Steeve Yago avait été la dernière recrue du Mercato caennais. Arrivé de Toulouse après un prêt au Havre, le défenseur droit recruté au départ par Rui Almeida avait ensuite été coaché par Pascal Dupraz, côtoyé chez les violets.

Steeve Yago fait partie de ces joueurs sur lequel s'appuie le coach caennais. Après une saison en demi-teinte comme l'ensemble de l'effectif, le défenseur droit veut apporter plus.

Malgré mon expérience, j'ai encore à progresser. J'ai aujourd'hui 27 ans et j'espère aussi jouer au haut-niveau et donc m'affirmer plus sur ce poste d'arrière droit.

"Tout d'abord je suis défenseur. J'en ai parlé avec le coach. Il attend que je fasse mon rôle à 100%. Après, c'est sûr que sur le côté on est amené à apporter offensivement. Je pense que je peux le faire aussi. J'ai aussi à mûrir dans mon jeu. Malgré mon expérience, j'ai encore à progresser. J'ai aujourd'hui 27 ans et j'espère aussi jouer au haut-niveau et donc m'affirmer plus sur ce poste d'arrière droit."

Cette première saison en Rouge et Bleu ne lui a pas encore permis de trouver le chemin des filets chez les pros. Il espère y remédier rapidement.

" Ça sent bon. Ça sent bon. je travaille pour. Il n'y a pas de soucis pour ça, s'amuse Steeve Yago. En plus je me lance dans les coups-francs cette année donc on n'est pas loin d'une petite surprise. Sur les frappes ou à la retombée, il y a un peu de tout. On travaille pour l'équipe donc si je peux me faire aussi plaisir en marquant un but."