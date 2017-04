Stéphane Basson (ASF Andrézieux) : "le projet reste ambitieux mais on change d'organisation"

Stéphane Basson ne sera plus l'entraineur du 2e club le plus important de la Loire la saison prochaine. En aucun cas un choix sportif puisqu'il a toujours répondu aux objectifs du club mais une décision liée aux difficultés de concilier les exigences du poste avec sa vie professionnelle.

Il y aura du neuf la saison prochaine sur le banc de touche de l'équipe de foot d'Andrézieux. Stéphane Basson, qui était à la tête de l'équipe première depuis deux saisons, va passer la main. A 42 ans, l'ancien international français de futsal va rester au club au sein duquel il a quasiment occupé tous les postes. Reste à savoir dans quelle fonction. Une nouvelle organisation avec l'arrivée d'un nouvel entraineur qui sera déterminée dans les prochaines semaines pour permettre à l'ASF Andrézieux Bouthéon de se stabiliser en CFA (l'équivalent de la 4e division) et de viser à terme une montée en National. Ce changement d'entraineur est en tout cas symbolique d'une situation pas toujours facile à gérer pour les coaches dans ce type de divisions : concilier son activité professionnelle et les exigences de l'encadrement de la 2e équipe la plus importante du département de la Loire.

Stéphane Basson : "On souhaite que le club se rapproche des équipes qui jouent le haut du tableau de CFA et pour cela on doit être en mesure de proposer aux joueurs un planning d'entrainement peut-être plus fourni encore que l'actuel. Professionnellement j'occupe un poste à responsabilité. Il m'est impossible de me libérer plus de temps que j'en ai actuellement. La CFA est entre le monde amateur et le monde professionnel et ce n'est pas toujours facile de concilier les deux, surtout quand on nourrit d'autres ambitions. Aujourd'hui, beaucoup de clubs de CFA ont des entraineurs à temps plein, ou à temps partiel mais avec de nombreuses heures de détachement. Ce n'est pas possible pour moi. On m'a donné une mission quand nous étions en CFA 2. Avec mon adjoint Etienne Fagot, nous avons réussi à obtenir l'accession en CFA et cette année le maintien dans cette division. Le projet du club reste ambitieux pour franchir la prochaine étape mais on part sur une autre organisation."

Andrézieux-Bouthéon jouera ce samedi sur la pelouse de Saint-Louis Neuweg pour la 27e journée de CFA.