Stéphane Diarra transféré du Mans FC à Lorient en Ligue 1 pour 3 millions d'euros

Le Mans FC a confirmé lundi soir le transfert de Stéphane Diarra, révélation de la saison du club sarthois en Ligue 2, à Lorient en Ligue 1, pour une somme évaluée à 3 millions d'euros. Une belle opération pour les Sang et or qui évolueront en National la saison prochaine.

Le Mans FC l'a annoncé tard dans la soirée, lundi. Un accord a été trouvé avec Lorient, club de Ligue 1 de football. Stéphane Diarra, révélation de la saison des Sang et Or en Ligue 2 de football est transféré pour une somme évaluée à 3 millions d'euros. Une des plus belles ventes dans l'histoire du club sarthois, même s'il faudra en partager le bénéfice avec son club formateur, le Stade Rennais.

Des clubs anglais intéressés

Acheté à Rennes pour 500 000 € l'été dernier, Stéphane Diarra est rapidement devenu l'une des révélations de la saison en Ligue 2. Au point d'attirer le regard de quelques clubs anglais venus le superviser cet hiver. Et de susciter l'intérêt de grands clubs comme Marseille, Monaco ou Porto. Une concurrence qui a permis au Mans FC de faire grimper les enchères avec Lorient, où le joueur de 21 ans souhaitait poursuivre sa progression en s'assurant du temps de jeu.

Sur Twitter, le joueur tient à remercier "tous les supporters du Mans qui ont été d'un soutien exceptionnel".

L'une des plus belles ventes du Mans FC

Le transfert de Stéphane Diarra intègre le classement des 10 plus ventes réalisées par le club. Même si l'on est encore loin du record de 10 millions récoltés pour le transfert de Sessegnon au PSG en 2008, il faut remonter 10 ans en arrière pour trouver l'équivalent. A l'époque le MUC 72 avait vendu Anthony Le Tallec à Auxerre pour une somme identique de 3 millions d'euros. Toutefois, le club ne récupérera que la moitié du transfert de Diarra car lors de son passage au Mans FC, le Stade Rennais, son club formateur, avait négocié 50 % sur une future revente.