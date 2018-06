Auxerre, France

Quand on appelle Stéphane Guivarc'h, il est au volant, sur les routes bretonnes, dans son constume de commercial. L'ancien buteur vend des piscines. Un boulot surprenant pour un ancien champion du monde.

"Je travaille, comme tout le monde" — Stéphane Guivarc'h

"Moi, j'ai une vie équilibrée, je travaille comme tout le monde, raconte Stéphane Guivarc'h. J'aurais pu rester dans le foot. Mais c'est un choix : j'ai perdu ma mère à l'arrêt de ma carrière, mon père s'est retrouvé seul... Je suis resté dans ma Bretagne, à côté de ma famille. Je m'y sens bien, et puis voilà !"

"20 ans après, on a l'impression que c'est aujourd'hui" Stéphane Guivarc''h Copier

Une activité qui vaut à Stéphane Guivarc'h quelques clins d'oeil de Français, qui lui laissent des messages en reprenant l'hymne des Bleus de 98. "Comme mon numéro est facile à attraper, j'ai un message sur ma boîte vocale, qui est la chanson de Gloria Gaynor. Ça prouve que les gens ont énormément vibré à nos côtés".

Du rab aux entraînements pour regagner en confiance

Un Mondial où l'ancien buteur de l'AJA essuie des critiques. Guivarc'h, qui se blesse lors du premier rendez-vous des Bleus, participe à 6 des 7 matchs des Français. Dont 4 en tant que titulaire. Pour aucun but marqué. En perte de confiance, il fait alors du rab aux entraînement. Le gardien auxerrois Lionel Charbonnier est alors dans les buts. "J'essayais de jouer un jeu de rôle, explique le portier. Il ne fallait pas que j'arrête tout. Si vous arrêtez le premier, le deuxième, le troisième... Faut essayer de jouer ce jeu de rôle en lui assurant qu'il est plus fort que moi, qu'il marque et que c'est bien. Je me suis mis volontiers face à lui, pour qu'il prenne confiance".

Stéphane Guivarc'h est aujourd'hui vendeur de piscines, en Bretagne © Maxppp -

Deux belles occasions en finale

Un travail qui aurait pu payer, en finale, face au Brésil. Mais l'Auxerrois manque deux belles occasions. "Ça restera un regret. Quand vous êtes attaquant de pointe, que vous marquez 47 fois dans la saison, et que le jour J, ça ne sourit pas... Mais c'est ce qui fait le charme du foot aussi. Même si l'aventure a été belle, même si je me blesse d'entrée, même si j'ai trop joué à mon goût - c'était mon 72e match de la saison. L'organisme était déjà bien entamé."

"Stéphane Guivarc'h était un musicien, pas un chef d'orchestre" — Henri Émile, intendant des Bleus

Mais dans un schéma tactique plutôt défensif, Stéphane Guivarc'h, même sans marquer, a joué sa partition, selon l'intendant des Bleus Henri Emile. "Une équipe, c'est un complément d'individualités. Vous ne pouvez pas qu'avoir des chefs d'orchestre. Il faut aussi avoir des musiciens, sinon vous n'entendez pas l'orchestre. Et Guivarc'h était un musicien". Reste que marquer en finale, devant le monde entier, aurait probablement changer la vie de Stéphane Guivarc'h.