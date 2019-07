Stéphane Jobard avant DFCO - Stade de Reims : "j'attends que l'on monte le curseur un peu plus haut"

Dijon, France

Jour de match pour les footballeurs dijonnais. Le DFCO reçoit le stade de Reims à 18 heures pour ce quatrième match de préparation. Les exigences de l'entraîneur Stéphane Jobard montent d'un cran : "j'attends à ce qu'on monte le curseur un peu plus haut. Sur les premiers matchs de préparation, on avait modulé l'effectif avec un mélange de jeunes joueurs et d'autres plus expérimentés. L'idée c'était d'avoir du temps du jeu pour tout le monde. Maintenant, je souhaite aller de plus en plus vers une équipe qui pourrait débuter le championnat. Il faudra qu'on affiche une maîtrise collective un peu plus importante que ce qu'on a montré jusqu'à présent."

Pour l'heure, le bilan de cette préparation est plutôt bon pour les Dijonnais : deux victoires et un nul face à Nancy la semaine dernière. "Le fait d'arracher ces victoires et le match nul à Nancy me convient tout à fait, maintenant j'aimerais que le contenu soit un peu plus dense", prévient Stéphane Jobard.

La recrue Bruno Ecuele Manga devrait faire ses premiers pas au sur la pelouse de Gaston-Gérard ce soir, au sein de la défense dijonnaise. Les joueurs s'envoleront ensuite à Vittel pour un stage de trois jours, du 29 au 31 juillet.