SM Caen - Stéphane Moulin : "on a les mêmes occasions qu'eux mais on ne les a pas marquées"

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : "On est déçu évidemment du résultat. On savait que ce serait un match difficle vu qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Par contre je pense qu'on a les mêmes occasions qu'eux mais on n'a pas encore malheureusement réussi à marquer. Je crois qu'il y a onze tirs à neuf pour nous ce soir. Et un seul cadré pour nous. Donc c'est assez compliqué de marquer des buts dans ces conditions même si les occasions étaient présentes en première mi-temps. et en fin de match. Mais on a commis deux grosses erreurs de placements dans deux systèmes différents.

ⓘ Publicité

C'est une déception. On voulait repartir de l'avant même si on restait sur une série de quatre matchs sans défaite. C'est une grosse déception. On a le ballon pour revenir à un partout. Eux ils ont la même occasion avec un ballon qui trouve preneur sur un centre alors que nous il est trop long. C'est souvent comme ça ces derniers temps. Je crois que sur les cinq ou six derniers matchs on n'a mené qu'une fois alors qu'on avait la possibilité de le faire.

Le système à cinq était tout simplement lié au fait que je voulais mettre deux attaquants, comme c'est une équipe qui jouait avec une équipe à quatre très haut. Je pensais qu'on pouvait les embêter avec deux attaquants, ce qui s'est passé justement parce qu'on a trouvé souvent des possibilités dans leur dos notamment en première mi-temps. Malheureusement tant que vous ne concrétisez pas tout ça, tout ce que vous mettez en place ne tient plus ou ne tient pas assez longtemps parce que le plus important dans le football, c'est d'être efficace. Cette option n'a pas été gagnante mais je pars du principe quand même que le système ne fait pas tout. On a pris le deuxième but avec quatre défenseurs de la même manière . On verra quel système nous convient le mieux mais je ne suis pas certain que ce soit réellement ça le problème aujourd'hui.