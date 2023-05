Stéphane Moulin à France Bleu : "ce n'est pas forcément celui qui part qui est le moins triste"

France Bleu : on a appris votre départ en fin de saison du Stade Malherbe. Dans le communiqué, on comprend que c'est une décision que vous avez prise, Qu'est ce qui a motivé cette décision ?

Stéphane Moulin : il y a eu plusieurs désaccords sur des points de vue personnels avec mon président qui ont un petit peu entaché notre relation. Après, les contenus sont d'ordre privé, donc évidemment que je ne m'épencherai pas dessus. Mais je considère que c'est devenu difficile et donc je préfère m'arrêter là dessus. Après deux belles années sur le plan sportif, je crois que le club a été remis sur les rails par rapport à notre arrivée et j'espère que cela va continuer avec un autre coach.

FB : Ca veut dire, en tout cas, que vous avez estimé ces désaccords insurmontables ?

SM : Ce n'est pas franchement le mot. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir où on est, où on veut aller et comme on doit y aller. J'ai pensé que ce n'était pas la bonne solution que de rester pour moi et pour le club. Je pense qu'il y a un moment où il faut prendre des Il faut prendre des décisions aussi difficiles soient elles. Et je rappelle que ce n'est pas forcément celui qui part qui est le moins triste.

"Un public extraordinaire"

FB : Que vous retiendrez de ces deux ans passés à la tête du SMC ?

SM : Je retiendrai que c'est un club qui a un formidable potentiel, avec des atouts comme son public qui est extraordinaire, des infrastructures, une ville qui respire le football, des dirigeants s'attellent à remettre le club en Ligue 1. On a fait des choses extrêmement positives, c'est ce que je vais retenir. Je considère que le club est sur de bons rails, ce qui n'était pas le cas il y a deux ans. Aujourd'hui, on est dans les cinq premiers, c'est quand même une belle satisfaction. Et la moyenne de spectateurs à d'Ornano et les résultats qui y ont été réalisé dans ce stade sont tout simplement assez incroyable pour la Ligue deux.

FB : Comment se dessine votre avenir ?

SM : Mon avenir est tout simple. Je retourne à Angers pour me consacrer aux miens, tout simplement. Je n'ai pas de projet sportif en vue. Ce n'est pas la raison de mon départ. J'espère que je vais pouvoir vivre de manière apaisée, sereine, parce que j'en ai besoin.

FB : Après une année forcément difficile d'un point de vue personnel (Stéphane Moulin a perdu son épouse), c'est peut-être ce qui vous donne l'envie de souffler aujourd'hui ?

SM : Ce n'est pas la raison de mon départ.

FB : Pour terminer, avez-vous prévu de prendre des responsabilités dans le club angevin ?

SM : Non, ce n'est pas à l'ordre du jour.