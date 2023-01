Stéphane Moulin : "A partir du moment où on se sent apte, il faut y retourner"

Stéphane Moulin a fait son retour devant la presse ce lundi à la veille de ses retrouvailles sur le banc du SM Caen. Après s'être mis en retrait pour accompagner sa femme et sa famille, l'entraîneur caennais va reprendre son poste lors du déplacement de ce mardi à Annecy. Un retour qu'il qualifie de "petit coin de ciel bleu dans cette grande grisaille."

"Je ne sais pas si c'est une aide mais quand c'est un manque, c'est plutôt bon signe. Ce sont des signaux qui veulent dire beaucoup. A partir du moment où on se sent apte, il faut y retourner. Il y a des accidents de la vie et la vie continue. Il faut être en capacité à rester debout, digne, comme je l'ai toujours été avant Il n'y a pas de raison que l'homme change. Ce qui change c'est qu'il y une partie de moi-même qui n'est plus là et il faut vivre avec."

L'effectif Caennais

Le milieu de terrain Jessy Deminguet (adducteur) a suivi le footing du défenseur Lamine Sy. Le latéral Johann Obiang est également absent. En revanche, le milieu Yoann Court fera son retour dans le groupe de 18 joueurs à la place de Noé Lebreton

Le Groupe du SM Caen : Yannis Clemencia, Anthony Mandréa - Ali Abdi, Hugo Vandermersch, Emmanuel Ntim, Ibrahim Cissé, Romain Thomas - Noé Lebreton, Quentin Daubin, Anton Salétros, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Hianga'a Mbock - Benjamin Jeannot, Alexandre Mendy, Samuel Essende, Mohamed Hafid et Godson Kyeremeh.