Stéphane Moulin après la défaite du SM Caen (1-0) : "Ce soir on est puni logiquement"

Le SM Caen s'est incliné à Grenoble ce samedi soir un à zéro lors de la 9e journée de Ligue 2 après avoir joué en supériorité numérique pendant près d'une heure. L'entraîneur du SM Caen Stéphane Moulin n'a pas caché sa colère et sa déception à l'issue de la rencontre.

Le coach caennais n'a pas caché sa colère après la défaite du SM Caen (1-0) à Grenoble ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 2. Les Isérois, réduits à dix après l'expulsion de Gaétan Paquiez (37e) ont marqué l'unique but de la partie sur un lob de 35 mètres de Jordan Tell (66e).

"Un match râté du début à la fin. Je ne me l'explique pas, c'est pour cela que je suis dégoûté du résultat parce que je n'aime pas perdre mais surtout de la manière dont on l'a concédé, explique Stéphane Moulin. J'ai vu en première mi-temps une équipe de Caen qui n'était pas concernée. Et je ne supporte pas ça. Ce soir on est puni logiquement parce que c'est l'équipe qui en voulait le plus qui a gagné. Et je n'aime pas ça. Je ne trouve pas normal de montrer ce que l'on a montré."