Ligue 2 : Stéphane Moulin, l'entraîneur du SM Caen, trouve "honteux" le passage du championnat à 18 clubs

Ce jeudi l'assemblée générale de la LFP a entériné le passage du championnat de Ligue 2 de 20 à 18 clubs. Et cela six mois après avoir validé en juin dernier un championnat de Ligue 1 à 18 clubs. L'entraîneur de Caen estime que "ça n'a pas de sens, et que c'est uniquement le choix de l'argent".

L'assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a adopté jeudi la réduction de la Ligue 2 à 18 clubs et ce six mois après avoir validé un championnat de Ligue 1 là aussi resserré à 18 clubs. Au total, le monde professionnel va perdre 4 de ses 40 équipes dans les prochaines saisons: l'objectif est de concentrer les recettes parmi les survivants, mais malheur aux vaincus, et tant pis pour les joueurs et les staffs qui trouveront moins de débouchés.

Mi-novembre, le collège des clubs de L2 s'est prononcé à une largue majorité en faveur de cette réforme. Cependant ce jeudi en conférence de presse, l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen, Stéphane Moulin a lui estimé que cette décision était très mauvaise et il n'a pas mâché ses mots : ". Je trouve cela honteux. Je ne comprends pas l'objet. On nous a dit que c'était parce qu'il fallait que le niveau de la Ligue 1 se relève, etc. Mais cette année, il est pas bon le niveau de la Ligue 1 ? il n'a jamais été aussi bon. "

Cela n'a pas de sens, enfin si : celui de l'argent

Et Stéphane Moulin d'enchaîner : "Cela n'a pas de sens ! Sauf un : celui c'est l'argent. Plus d'argent pour les clubs encore les plus gros qui veulent plus...C'est cela la vérité, il faut le dire. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. "

Pour le coach, l'argument des internationaux qui seront soulagés de quelques matchs tient, mais il s'est interrogé pour tous les joueurs qui ne sont pas internationaux . "Ils vont faire 34 matchs dans la saison. Il y a déjà les trêve internationale, donc elle est agrémentée de quatre week-ends supplémentaires. Cela ne ressemble plus à rien, mais on a bien compris. Sportivement, vous allez enlever la possibilité qu'il y ait des belles histoires. Je pense à Clermont-Ferrand, par exemple. Toutes ces choses là n'existeront plus. Ils n'auront plus assez d'argent. Mais bon, comme on veut le resserrement de l'élite en France, on veut le resserrement de l'élite. En Europe, on veut faire une Coupe du monde tous les deux ans. Non mais allô quoi ?! Chambly et tous les clubs comme cela, qui ont un mérite exceptionnel, avec des moyens, ils ne pourront peut-être plus revoir la Ligue 2 non plus."

Et Stéphane Moulin de conclure : "Ce n'est pas normal. Ce n'est pas cela, le sport ! "

A l'issue de la saison 2022-2023, la L2 devra déjà faire descendre 4 clubs pour absorber les 4 relégués de la nouvelle L1 à 18 clubs. Pour passer elle aussi à 18, elle devra probablement subir une seconde saison tendue, avec 4 autres relégations en fin de saison 2023-2024.

De quoi inquiéter les joueurs : selon un sondage de l'UNFP, principal syndicat des footballeurs professionnels en France, auprès de quelque 300 joueurs de L2, 89% d'entre eux sont opposés à la réforme. L'UNFP a annoncé mardi qu'elle voterait contre.