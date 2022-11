Stéphane Moulin : "Les Valenciennois n'ont pas eu le temps de douter assez"

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : "Je trouve que c'était un bon match. Après, malheureusement on n'a pas su tenir assez longtemps ce score de un à zéro. Mais j'ai vu beaucoup de progrès dans notre manière de fonctionner par rapport à notre dernier match à l'extérieur (à Laval).

On a eu les opportunités. On n'a pas su les saisir. On a manqué de justesse dans les derniers gestes. Par contre, on a eu des opportunités. Même en première mi-temps, il y a des situations qui auraient dû se transformer en occasions que l'on a mal joué. Mais en tout cas on s'est donné les possibilités de le gagner. On n'a pas réussi. Mais ce soir j'ai dit aux garçons que j'étais satisfait par rapport au travail effectué cette semaine. On est dans la ligné du match de Rodez (2-0) contre un adversaire qui a beaucoup de qualité et qui n'est pas facile à prendre chez lui. On n'était pas loin. On n'a pas réussi mais cela n'empêche pas le mérite des joueurs sur le match qu'ils ont effectué (...) On aurait dû rentrer sur ce score à la mi-temps. C'est plus facile de gérer ensuite et de contrer. C'est vrai que je considère qu'ils n'ont pas eu le temps de douter assez."