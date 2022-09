Stéphane Porato, l'entraîneur des gardiens de la Berrichonne Football, s'en va

L'entraîneur des gardiens de but de la Berrichonne de Châteauroux a annoncé son départ sur son compte Instagram, sans en préciser les raisons.

"Il est temps pour moi de faire mes adieux à la Berrichonne de Châteauroux". C'est par ces mots que Stéphane Porato a annoncé qu'il quittait le club de foot sur Instagram, mardi 27 septembre. L'entraîneur des gardiens de l'équipe de National 1 ne donne pas plus de précisions sur les raisons de son départ. Depuis sa mise à pied de cet été, il était remplacé par Julien Baron.

L'ancien gardien de l'OM et Monaco, nommé entraîneur des gardiens de la Berri en mars 2021, remercie dans son post le président du club, Michel Denisot, le staff, les entraîneurs, les supporters et les gardiens avec lesquels il a travaillé.

Stéphano Porato mentionne aussi Marco Simone, l'ancien entraîneur du club, mis à la porte il y a près d'un an, en octobre 2021.